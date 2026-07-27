Vincic se retira: el árbitro de la final del Mundial entre España y Argentina cuelga el silbato por sorpresa

Noticia impactante en el mundo del arbitraje. El colegiado esloveno Slavko Vincic, que dirigió la final del Mundial 2026 entre España y Argentina el pasado 19 de julio, ha decidido poner punto final a su carrera profesional, tal y como informó este lunes la Federación Eslovena de Fútbol (NZS).

«Una semana después de la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Slavko Vincic ha puesto fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la cima de este deporte», aseguró el estamento en un comunicado. Según la Federación del pequeño país adriático, «dirigir la final mundialista consolidó el estatus de Vincic como uno de los mejores árbitros de la historia».

En el duelo entre España y Argentina hubo mucha tensión por la expulsión de Enzo Fernández, los dos goles anulados a España y un sinfín de acciones que rozaron la ilegalidad por parte del equipo albiceleste. Finalmente, el colegiado consiguió capear el temporal dentro de una de las finales más complicadas de toda la historia.

Vincic, de 46 años, fue distinguido por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) como el mejor árbitro del Mundial, al mantener «el control disciplinario claro y firme que caracteriza al arbitraje de élite». El colegiado esloveno también fue galardonado con el prestigioso premio ‘Giulio Campanati’ en Italia por su labor arbitral en el Mundial de 2026.

Vincic, un árbitro con mucha historia

Vincic dirigía partidos internacionales desde 2010, entre ellos numerosos encuentros decisivos, como la final de la Europa League de 2021 entre el Eintracht Frankfurt y el Glasgow Rangers, y la final de la Champions League de 2024, ganada por el Real Madrid ante el Borussia Dortmund. Ese mismo año, la IFFHS le otorgó el título de segundo mejor árbitro del mundo.

El esloveno también tiene un lado oscuro en su carrera deportiva. En 2020 fue detenido por presuntos vínculos con una red de narcotráfico, prostitución y tráfico de armas en una operación en su país.

El árbitro se encontraba en un local en la ciudad bosnia de Bijeljina, donde había 26 hombres y nueve mujeres cuando de repente entró la policía. Durante la redada se encontraron 10.000 euros en efectivo, armas y una gran cantidad de cocaína. Vincic fue encarcelado por estar presente en el local vinculado con la red criminal., pero luego liberado al tener coartada.