El árbitro de la final del Mundial es el que expulsó a Camavinga en Múnich tras olvidar que ya tenía una amarilla

La final del Mundial está a la vuelta de la esquina y en el Real Madrid también se vive con expectación quién será el próximo campeón. Aunque España y Argentina son los verdaderos protagonistas, en el club blanco han alertado a los de Luis de la Fuente del que será el árbitro que pite la final este domingo. Se trata nada más y nada menos que del esloveno Slavko Vincic, un viejo conocido en Valdebebas por su polémica expulsión que les costó su eliminación en la pasada Champions.

Fue el que dirigió la vuelta de los cuartos de final ante el Bayern de Múnich. Después de caer 1-2 en el Santiago Bernabéu en el partido de ida, el duelo en Alemania fue un verdadero campo de batalla que se inclinó hacia un lado de la balanza por una decisión polémica. Cuando los de Álvaro Arbeloa ganaban 2-3 en el minuto 87 y la eliminatoria iba a marcharse a la prórroga.

Fue entonces cuando Camavinga vio la amarilla; retuvo el balón apenas unos segundos después de una falta a Kane. Vincic se la mostró sin recordar que ya tenía uno y los jugadores del Bayern tuvieron que avisarle para expulsarle. Dicha decisión acabó con los alemanes remontando minutos después y costando la eliminación del Real Madrid. Eso hizo que los analistas le suplicaran por condicionar un partido de tal magnitud y que meses después ha sido premiado con la final del Mundial.

Vincic aplicó la ‘ley Vinicius’

También ha destacado en esta Copa del Mundo por otras expulsiones rigurosas como la de Hincapié por la llamada ‘ley Vinicius’ después de que se tapase la boca para dirigirse a un rival. Una normativa que impuso la FIFA a raíz de lo ocurrido con Prestianni, también en Champions y en un partido del Real Madrid.

Infantino lo ha elegido para el partido más visto del mundo y será el tercer partido de este Mundial después del Brasil-Marruecos (1-1) y el México-Ecuador (2-0). En el conjunto blanco ya le sufrieron y España ya sabe que a este colegiado no le tiembla el pulso en determinadas acciones.