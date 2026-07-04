La vergonzosa excusa de la UEFA para no usar la ‘ley Vinicius’: «Atenta contra la libertad de expresión»

La ‘ley Vinicius’ es una norma que lucha contra los jugadores cobardes que se esconden debajo de una camiseta para insultar a los rivales y pretender quedar impunes de todo castigo. Surgió a raíz de lo que vivió en sus carnes Vinicius en un partido de Champions cuando Prestianni le dijo presuntamente insultos racistas en el césped. Un caso que denunció y que dio la vuelta al mundo señalando que no debía volver a ocurrir y que debía ser castigado. La ley tuvo el apoyo de la FIFA, pero la UEFA ha decidido ahora dar la espalda y no aplicar castigo a aquellos que se tapen la boca.

En los últimos meses, la FIFA escuchó las súplicas de Vinicius y el Real Madrid: no podía volver a ocurrir. Más allá de la constante lucha para combatir el racismo en el fútbol, desde el pasado mes de abril se aprobó con unanimidad crear la ‘ley Vinicius’. Una nueva normativa en la que sancionaría en sus competiciones a aquellos jugadores que se taparían la boca para insultar a sus rivales.

Dicho y hecho. La FIFA cumplió su palabra y en el Mundial ya se han producido hasta dos expulsiones por este motivo. Primero a Miguel Almirón con Paraguay y luego Hincapié con Ecuador. Dos rojas por taparse la boca para mandar el mensaje a los futbolistas de que insultar con la boca tapada tendrá consecuencias graves. Pero en Europa la cosa será muy diferente.

En lugar de seguir la misma línea, la UEFA ha optado por mirar hacia otro lado y no usará la ‘ley Vinicius’. Según el comunicado que publicaron al respecto, la UEFA no aplicará ningún régimen disciplinario por taparse la boca, ya que «limita la libertad de expresión de los futbolistas». Una justificación inaudita que permitirá a los jugadores poder campar a sus anchas insultando detrás de sus camisetas en los partidos de Champions y el resto de competiciones europeas.