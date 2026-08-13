Venta histórica para La Fábrica: el Estrasburgo ficha a Jacobo Ortega por 10 millones

La Fábrica ha cerrado una venta histórica. Jacobo Ortega se marchará al Estrasburgo por 10 millones de euros y su traspaso se convierte en el más caro en la historia del club blanco por un jugador que no había debutado con el primer equipo. El delantero del Real Madrid C brilló en la Youth League que conquistó el Juvenil A y se marchará a la élite de la mano del conjunto francés, octavo clasificado de la última Ligue 1.

Jacobo Ortega fue la sensación blanca en la Youth League, marcando el gol de la final contra el Brujas que mandó el partido a los penaltis en los que se coronó el filial madridista. El delantero madrileño de 20 años cerró la pasada temporada con 18 goles (ocho con el Real Madrid C, seis con el Castilla y cuatro con el Juvenil A) en 55 partidos.

Según ESPN, la venta al Estrasburgo está cerrada y el club blanco ingresará 10 millones por otro canterano que se suman a la altísima cifra percibida este verano únicamente por canteranos. Jacobo Ortega se une a los Nico Paz, Gonzalo, Víctor Muñoz, Gila, Álvaro Rodríguez, Álex Jiménez, Palacios, Valdepeñas, Fran García, Mario Martín y Fran González.

En las próximas horas viajará a Francia para pasar reconocimiento médico con un Estrasburgo que se hará con el 70% de sus derechos, por los que el Real Madrid podría sacar tajada de una futura venta.

El madridismo llegó a ilusionarse con que Jacobo pudiese entrar en los planes del primer equipo esta temporada, pero la abundancia de ‘9’ (Mbappé, Endrick, Espí…) dejaba sin sitio al canterano, que ahora tratará de hacerse hueco en una de las grandes ligas.