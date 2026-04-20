Jacobo adelanta al Real Madrid en la final de la Youth League con un golazo de tacón tras pase de Fortea

Jacobo Ortega adelantó al Real Madrid en el minuto 23 de la final de la UEFA Youth League con un precioso gol de tacón para batir al portero belga del Brujas tras una asistencia brillante de Jesús Fortea. El equipo blanco fue muy superior a su rival en la primera media hora de juego y pudo marcar un par de tantos más.

Golazo el que marcó Jacobo Ortega para hacer el 1-0 en la final de la Youth League a favor del Real Madrid contra el Brujas. La jugada de los blancos fue una maravilla. La comenzó un Daniel Yáñez que estaba totalmente crecido. Le puso primero un pase de vaselina por encima de la defensa belga hacia Fortea.

Fortea internó con la pelota dentro del área y metió un gran pase raso al área pequeña. Allí apareció Jacobo Ortega y de tacón la puso en el fondo de la red. Un golazo para hacer el 1-0 en la final de la Youth League a favor del Real Madrid. Está en racha el delantero madridista.

23′ GOLAZOOOOOOO JACOBO ORTEGA! 🔝 Daniel Yáñez, Jesús Fortea. Juvenil A 1-0 Club Brugge. pic.twitter.com/qw9ucOZQib — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) April 20, 2026

Jacobo Ortega se está convirtiendo este año en el gran delantero de La Fábrica. Sus goles caen a pares este año. Primero con el Juvenil A y luego con el Castilla. También en la Youth League con este tanto en la final, el día más importante. El impacto que ha creado con el primer filial este curso es tremendo.