Así es el ‘SuperJuvenil’ del Real Madrid en la Youth League: mucho Castilla y potencial primer equipo

El Real Madrid buscará el próximo lunes en Lausana su segundo título de la UEFA Youth League ante el Brujas. La épica victoria en semifinales ante el PSG, en la que Javi Navarro se convirtió en protagonista al detener tres lanzamientos en la tanda de semifinales, ha sido la de la confirmación definitiva de una generación que ya ha conseguido ‘asaltar’ el primer equipo. Nombres como Diego Aguado, Jorge Cestero, Dani Yáñez o Víctor Valdepeñas ya han aparecido junto a los ‘mayores’; están asentados en el Castilla y se han sumado para conformar un SuperJuvenil a un paso de La Segunda.

El estreno del conjunto merengue en el palmarés de la Youth League llegó en el año 2020, bajo la dirección de Raúl en el banquillo y con una generación que ha surtido de jugadores al fútbol profesional: Miguel Gutiérrez, Sergio Arribas, Víctor Chust, Antonio Blanco… El Real Madrid persigue La Segunda desde entonces, pero nunca ha estado tan cerca como en esta edición. El potencial de esta camada de jugadores, que combina nacidos entre 2006 y 2008, parece no tener techo tanto en profundidad de nombres como en la calidad de algunos de ellos.

🧊 Frío como el hielo, Javi Navarro. pic.twitter.com/9w665MaeYD — Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) April 18, 2026

El que se ha convertido en líder y referente de la generación de 2007 -la más numerosa en Castilla y el equipo de Youth League- ha sido un Thiago Pitarch que ha vivido un ascenso meteórico en ‘La Fábrica’. Asentado en el primer equipo en los últimos meses, el centrocampista no ha podido estar junto a sus compañeros al alcanzar los tres partidos en Champions. La juventud del Castilla ha permitido que varios de sus hombres clave refuercen al Juvenil para la conquista de la Youth League. Una relación entre Juvenil A y filial que se retroalimenta constantemente y que surte de nombres a ambos conjuntos de la cantera.

La Youth League del ‘Real Madrid 2007’

El encargado de liderar el barco madridista en la competición juvenil europea está siendo el técnico Álvaro López, muy bien valorado dentro de Valdebebas. El once de las semifinales ante el PSG muestra un equipo conformado por una defensa al completo del Castilla (Fortea-Joan Martínez-Valdepeñas-Aguado), Cestero en el pivote y el ataque por el que ha optado el filial de Julián López de Lerma en los últimos tiempos (Yáñez-Jacobo Ortega-Alexis Ciria). Una base que compite por el playoff en Primer Federación, pese a estar en edad juvenil en su gran mayoría, y que cuenta con refuerzos de lujo del Juvenil A como el portero Javi Navarro, Beto Martínez y Carlo Díez. A ellos se suma un Liberto Navascués que ha sumado una semana de ensueño: gol con el Castilla y el empate en los minutos finales ante el PSG.

Varios de los jugadores que vencieron en la tarde del viernes al conjunto parisino han debutado o esperan hacerlo con el primer equipo. Las jornadas finales de competición, en la que los blancos apenas tienen opciones de conquistar el título de Liga, suponen una oportunidad para muchos de ellos. Jesús Fortea o Joan Martínez son algunos de los mejor colocados, con opciones también para las grandes irrupciones del Castilla en los últimos meses: los atacantes Jacobo Ortega y Alexis Ciria. Mientras, tratarán de levantar la segunda Youth League ante el Brujas el lunes 20 de abril. Una competición que también sirve para ganar enteros en ‘La Fábrica’, como ha sucedido con un Javi Navarro que empieza a posicionarse como potencial relevo para la portería del Real Madrid.