Álvaro López ya luce como una de las joyas tácticas de La Fábrica: «Sabe sacar el máximo de todos»

Álvaro López ya luce como uno de los entrenadores más prometedores en La Fábrica. El técnico madrileño está al frente del Juvenil A del Real Madrid tras el ascenso de Álvaro Arbeloa y en casi un mes está haciendo un trabajo fantástico. Debutó el pasado martes como entrenador en el estadio Alfredo di Stéfano en la UEFA Youth League con una victoria histórica. Mismo escenario en el que también jugó como futbolista madridista.

El terremoto de los banquillos que se produjo en el Real Madrid tras la destitución de Xabi Alonso hace casi un mes afectó sobre todo a los tres primeros escalones del club. Arbeloa dejó el Castilla y ascendió al primer equipo. Julián López de Lerma dejó el Juveni A y ascendió al Castilla. Y a ese Juvenil A subió Álvaro López dejando atrás su etapa en el Juvenil C.

A sus 34 años, Álvaro López es un entrenador muy joven que está considerado dentro de La Fábrica como uno de los grandes talentos de la casa. Una joya táctica. Ha cogido al Juvenil A y en pocos días ha puesto su sello. Los resultados le están acompañando con un pase épico a los cuartos de final de la Copa del Rey y una victoria superlativa ante el Marsella (5-2) para avanzar a los octavos de la UEFA Youth League. En Liga es líder con siete puntos más que el Atlético de Madrid, recogiendo el gran trabajo previo de Julián López.

17 años después…

Los debuts en el Estadio Alfredo Di Stefano siempre son especiales🤍⚽️ Los mismos nervios, responsabilidad y exigencia de representar este escudo. Un orgullo como madridista poder vivir momentos así.

¡Ahora a por más! pic.twitter.com/y7zOlO22UU — Álvaro López (@alvlopez8) February 4, 2026

Álvaro López: una joya táctica en Valdebebas

Desde el interior de La Fábrica señalan que es «increíble como gestiona el vestuario» Álvaro López como entrenador. Califican que «las relaciones personales que tiene con los jugadores son magníficas y sabe sacarle el máximo a todos sus futbolistas».

Lo ha hecho durante los últimos años en la cantera madridista y ahora lo está aplicando en el Juvenil A, un paso más serio e ilusionante para él. Los que le conocen bien dentro de La Fábrica tiene claro que «llegará seguro al fútbol profesional». «Es un tío espectacular, y a nivel de conceptos de fútbol es alucinante. Tiene una lectura en campo top», añaden.

Y es que esta joya táctica de La Fábrica ha dado el salto al Juvenil A tras lograr un récord impresionante en la cantera del Real Madrid en 2025. Su año pasado podemos decir que fue perfecto. Con el Cadete A y con el Juvenil C ganó todos sus partidos. Fueron 33, 19 con el primer Cadete y 14 con el tercer Juvenil. Ahora su reto es máximo con la Copa del Rey Juvenil y sobre todo con la UEFA Youth League, trofeo que el club quiere intentar volver a conquistar y que le daría un prestigio enorme.

Los pasos de Álvaro López en La Fábrica

Lleva toda la vida Álvaro López en La Fábrica. Se retiró como jugador a los 28 años después de ser una promesa de la cantera del Real Madrid y empezó desde abajo como entrenador en Valdebebas. Con 16 años debutó en el Castilla con Míchel como entrenador y en 2010 fue clave en el Juvenil A de Toril que tantas alegrías dejó en la entidad blanca.

Un Álvaro López que como jugador compartió generación con Dani Carvajal o Pablo Sarabia en La Fábrica. También fue capitán y campeón de Europa con la selección española sub-17 junto a jugadores como Thiago Alcántara o Canales. Después de eso el fútbol no le sonrió como jugador. Ahora busca triunfar como entrenador en el club de su vida.

Es Licenciado en Publicidad y RRPP por la Universidad Complutense de Madrid. Fue segundo entrenador de Arbeloa en el Infantil B del Real Madrid y conquistó la Liga Promises con el Alevín A. Ha ido escalando a pasos agigantados hasta subir en este 2026 al tercer escalón del club blanco.