El Real Madrid arranca el plan Cibeles

El Real Madrid regresa este miércoles a los entrenamientos para comenzar lo que se puede denominar como el plan Cibeles. Esta idea, perfectamente planteada, tiene como objetivo llegar al tramo más decisivo de la temporada, los meses de abril y mayo, cuando se deciden los títulos, con opciones reales de poder ir a celebrar a la plaza por excelencia del madridismo. Las dos competiciones donde los de Arbeloa están en liza son la Liga y la Champions.

El Real Madrid tendrá por primera vez desde que la Champions apareció en escena dos semanas libres de partidos entresemanales. El motivo no es para celebrar, puesto que corresponde a que no pueden jugar la Copa del Rey al haber caído eliminados contra el Albacete, un rival de Segunda División. Pero a grandes problemas y disgustos, soluciones. Y por ello aprovecharán estos días para poder poner los cimientos que sostendrán a la plantilla en los tramos más importantes del curso.

Arbeloa tendrá un papel muy importante en estas semanas, ya que podrá aportar su idea táctica a sus jugadores, algo que no ha sucedido hasta el momento, puesto que la exigencia del calendario no lo ha permitido. El salmantino tendrá, por fin, tiempo para trabajar con tranquilidad en los campos 1 y 2 de Valdebebas, donde entrena el primer equipo madridista.

Arbeloa tiene la misión de hacer entender a sus futbolistas su idea de juego. Para ello, trabajará mucho los conceptos tácticos dentro del terreno de juego. De esta manera, espera que su equipo suba el nivel, algo que es necesario para poder competir tanto por la Liga como por la Champions.

Llega el método Pintus

Por otro lado, Antonio Pintus también será importante en estas semanas. Y es que el trabajo físico de los jugadores aumentará notablemente. Esta parcela preocupa mucho a la cúpula y por ello siempre ha tenido claro que el preparador físico italiano tenía que volver a ser el jefe del físico de los jugadores del primer equipo, algo que sucedió tras la marcha de Xabi y la llegada de Arbeloa.

Por lo tanto, en Valdebebas se verán imágenes del pasado, con Pintus como el jefe del físico de unos jugadores que deben llenar el depósito de gasolina para poder ser competitivos en el tramo decisivo del curso. Los blancos tienen que mejorar esta condición para poder pelear por todo.

En definitiva, en las próximas dos semanas se trabajará mucho en Valdebebas, tanto en el plano táctico como en el físico. Lo ideal habría sido haber tenido dos semanas más, pero la metedura de pata de Da Luz obliga a los madridistas a jugar el playoff de la Champions en las dos últimas semanas de febrero.