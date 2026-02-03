Arbeloa resucita a Vinicius

Vinicius Junior era un jugador triste, apagado, desencantado. Un futbolista que había perdido la sonrisa, la felicidad. No se sentía cómodo con Xabi Alonso como entrenador, al que nunca comprendió. De hecho, no se despidió del donostiarra de manera pública cuando el vasco y el club blanco decidieron separar sus caminos el pasado 12 de enero. Después llegó Arbeloa y todo empezó a cambiar. De repente, toda la confianza perdida estaba de vuelta y esto se ha visto reflejado en el terreno de juego a base de goles y buenas actuaciones.

Vinicius ha subido notablemente su nivel dentro del terreno de juego. Ha tenido actuaciones menos brillantes, como en Lisboa contra el Benfica, pero sobre todo ha marcado la diferencia en encuentros importantes, como ante el Villarreal, donde inició la jugada que permitió a Mbappé abrir el marcador, o frente al Mónaco, donde brilló por encima de todos repartiendo tres asistencias y anotando un gol. También fue capital contra el Rayo, marcando un tanto de muy bella factura.

Vinicius celebró el gol contra el Mónaco abrazándose a Arbeloa, el hombre que ha conseguido recuperar a un futbolista que estaba muy tocado anímicamente, hasta el punto de plantearse su futuro en el Real Madrid. Ahora todo es diferente y el entrenador salmantino es muy culpable de ello.

Arbeloa lo entendió todo

Arbeloa es un hombre de club y sabe perfectamente que Vinicius es un activo muy importante de la entidad madridista. Por ello, desde el primer día decidió que le iba a dar todo el cariño que no recibió en la etapa anterior con Xabi y le iba a proteger ante todo y ante todos. Se acabaron las reflexiones como «el público es soberano» tras una pitada del Bernabéu hacia el atacante, para pasar a dejar claro que es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y que lo será durante mucho tiempo.

Arbeloa ha decidido cambiar radicalmente el discurso con Vinicius y este lo ha agradecido. También se acabaron las sustituciones en cada encuentro, algo que sucedía con Xabi Alonso y que nunca se terminó de entender en la cúpula del Real Madrid. Todo esto está consiguiendo que Vini, poco a poco, vuelva a sonreír. El abrazo que dio a Arbeloa tras su gol contra el Mónaco explica a la perfección la unión entre ambos.

Real Madrid y Vinicius buscan el momento

En el Real Madrid ven todo lo que sucede con Vinicius en clave de su futuro. No es para menos. En la entidad siempre han tenido claro que lo mejor para todas las partes es que el brasileño amplíe su vinculación más allá del 30 de junio de 2027, fecha en la que finaliza el contrato actual. Pero la postura del club blanco en estos momentos es firme: las condiciones pactadas antes del Mundial de Clubes son las que se mantendrán ahora. Lo positivo es que sólo falta encontrar la manera de anunciarlo y para ello debe funcionar también lo deportivo. Ahora mismo no es el momento.

El Real Madrid se sentó en muchas ocasiones con los representantes de Vinicius antes del pasado verano, hasta llegar a un acuerdo que posteriormente la parte del jugador rompió. Ahora, desde el club esperan que de una vez por todas todo se pueda anunciar para poner punto final a una renovación que se debía de haber acordado hace muchos meses. De esta manera ganan todos, ya que el brasileño, sin ofertas interesantes de otros clubes, seguirá en el sitio donde mejor puede estar, mientras que el club se asegura no perder a un futbolista como el atacante libre dentro de año y medio.