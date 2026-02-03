Inda: «Arbeloa le ha pedido a Bellingham que retrase su posición»

Eduardo Inda no faltó a la cita que cada lunes por la noche tiene con El Chiringuito de Jugones, donde tiene su sección de exclusivas. El director de OKDIARIO dio una última hora sobra la actualidad del Real Madrid que tiene que ver con la táctica que quiere emplear Álvaro Arbeloa, en la que Jude Bellingham tendría que retocar un poco su posición en el campo.

«La relación de Jude Bellingham con Xabi Alonso era mala. Xabi siempre le pedía que retrasase su posición porque en la primera temporada del inglés no había delantero y era él el que metió los goles. Él intentó seguir jugando así cuando llegó Mbappé», comenzó explicando Eduardo Inda desde su asiento personalizado en el centro del plató. «Ancelotti le pidió que retrasase la posición y a veces lo hacia. Se lo pidió Ancelotti, luego Xabi Alonso y no le hizo caso. Arbeloa la ha perdido que juegue más retrasado. Choca con Mbappé, muchas veces se solapan», añadió el director de OKDIARIO ante la atenta mirada de todos los tertulianos.

La etapa de Álvaro Arbeloa no ha comenzado de la mejor manera, ya que es cierto que ha ganado encuentros dejando buenas sensaciones, como ante el Mónaco o el Villarreal. Pero, por otro lado, es imposible negar que la eliminación de la Copa del Rey contra el Albacete, la derrota frente al Benfica en Lisboa o la imagen que dio el equipo frente al Rayo Vallecano, pese a ganar, no están dejando con buen sabor de boca a los aficionados del Real Madrid.

Es por ello que el entrenador del Real Madrid tiene claro que va a seguir buscando dar con la tecla para obtener el mejor rendimiento de todos sus jugadores. Álvaro Arbeloa, como es lógico, espera que Jude Bellingham sea una pieza fundamental en su esquema, pero el salmantino tiene claro que el futbolista inglés tiene que retrasar su posición en el campo para poder dar lo mejor de sí y cambiar esos pitos que se ha llevado en los últimos encuentros por aplausos.

De hecho, esta petición no es nueva para Jude Bellingham. Xabi Alonso ya le pidió lo mismo que le reclama Álvaro Arbeloa y el ex del Borussia Dortmund hizo oídos sordos. Atrás queda ya aquella primera temporada en la que el inglés se hinchó a meter goles, pero ahora, con Kylian Mbappé como referente arriba creen que la calidad del británico podría aprovecharse mejor con su posición algo más retrasada.

Por desgracia para el Real Madrid y para Álvaro Arbeloa habrá que esperar para ver esta nueva función del futbolista inglés, ya que se lesionó en el choque que jugó el cuadro blanco frente al Rayo Vallecano el pasado domingo. Jude Bellingham estará en el dique seco un mes, por lo que será una baja sensible para los de Concha Espina en los próximos encuentros.