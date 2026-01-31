Arbeloa ‘responde’ a Mbappé: «No es tiempo ni para el desencanto, ni para la euforia»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará este domingo en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Rayo Vallecano. Tras caer con estrépito contra el Benfica en la última jornada de la fase liga de la Champions y caer del top-8, lo que le obligará a jugar el playoff contra, precisamente, los lusos. Se espera una tarde de bronca en el coliseo madridista.

Arbeloa comenzó analizando el encuentro contra el Rayo Vallecano y la importancia del mismo: «Es importantísimo para nuestras aspiraciones. El Rayo es incómodo, agresivo. Será difícil y debemos estar concentrados en dar el máximo nivel».

Sobre lo que espera del Bernabéu, fue claro y le pidió «apoyo». «Uno que esté con el equipo, como en el último partido en casa. Siempre pido su apoyo, porque con ellos somos más fuertes. El objetivo es ganar y seguir peleando la Liga. Si queremos seguir ahí, les necesitamos. Ante el Mónaco estuvimos unidos y se vio que con ellos, es mucho más fácil todo», comentó.

A la hora de hablar de Cavajal y Ceballos: «Con Dani, el objetivo principal es que tenga continuidad en los entrenamientos. Que sume minutos y no recaiga. Quiero ir poco a poco, con paciencia. Pero necesitamos un poco más de tiempo. Y con Ceballos… todos sabemos sus cualidades y condiciones. Es un perfil necesario. Y será muy importante de aquí al final».

«Siempre quiero tener a los mejores dentro del campo y cuanto más puedan estar en el campo mejor. Lo vimos en Villarreal. Son jugadores que son capaces de desequlibrar un partido. Habrá gente que no sea del Madrid que no quieren que esté en el campo, pero los madridistas sí lo quieren. A nivel mundial están entre los mejores y tienen mi confianza», comentó sobre los posibles jugadores inticables.

No quiso entrar a la pregunta sobre si hubo falta de actitud contra el Benfica: «Estamos trabajando para encontrar las soluciones. Y no es tiempo ni para el desencanto, ni para la euforia. Sólo para el trabajo». Tras no querer hablar del reencuentro con Mourinho, habló de lo que corrió el equipo: «Como he dicho, ahora es tiempo de trabajar. Vienen dos semanas para hacerlo a todos los niveles… y eso es lo que queríamos y buscábamos Son 18 días… o 19… y habrá tiempo con los jugadores para mejorar, para ir a más. Y eso es lo que nos vendrá, después de mañana».

«Eso mismo os he dicho: estamos trabajando mucho, analizando mucho qué debemos hacer para tener constancia. Y creo que lo vamos a conseguir. Pero necesitamos tiempo para trabajar, claro», comentó.

Sobre cómo está el equipo, comentó que «no han tenido mucho tiempo». «Estoy agradecido alos jugadores y su implicación casi sin poder trabajar en el campo. Nos faltan horas de entrenamieto y de trabajar. Es lo que vamos a tener por delante y confío en que las cosas van a ir bien», añadió.

«Pensamos en el Rayo, siendo conscientes de la dificultad y la exigencia del partido. Y en eso estamos centrados, nada más. En seguir mejorando, creciendo. Y sabiendo que el rendimiento de todos debe ser muy alto para ganar cada partido. No es algo que nos pasa sólo a nosotros, sino a cualquiera. Si quieres ganar, debes estar a un nivel muy alto tanto a nivel colectivo, como individual», comentó sobre el momento del equipo.

Para finalizar, dejó claro que no se arrepiente de nada, pero que sí ha aprendido de las derrotas: «No, el arrepentimiento es un callejón sin salida. Intento aprender cuando las cosas no van bien. Ese es mi camino. Saber en qué puedo mejorar, como he dicho a los jugadores que inevitablemente alguna vez me equivocaré».