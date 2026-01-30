El vestuario del Real Madrid sabe la «cagada» que cometieron el pasado miércoles en Lisboa. Dos días después de la derrota ante el Benfica que les obliga a jugar dos partidos más en Champions -y precisamente otra vez ante el equipo portugués-, los jugadores del Real Madrid son conscientes del gran tropiezo que tuvieron y las consecuencias que eso conlleva. De ahí que la palabra que se utilice sea «cagada».

La resaca en Valdebebas ha sido dura. El Real Madrid tendrá que jugar dos partidos más en Champions por quedar otro año más (dos de dos) fuera del top 8. Esta vez fue más grave: comenzaron la última jornada en el tercer puesto y perdieron contra un equipo que estaba de los últimos en la clasificación y que se metió en esos playoffs por el ya histórico gol del portero Trubin en el último segundo.

Autocrítica hay en el vestuario del Real Madrid. Saben las consecuencias de la metedura de pata que hicieron en Lisboa, no ya por la derrota, sino por lo que eso conlleva: una eliminatoria a doble partido ante el mismo Benfica que les ganó. «La hemos cagado y sabemos que solo se soluciona ganando», se escucha en un vestuario cada vez más discutido.

Esa solución pasa por ganar la eliminatoria ante el Benfica y estar en octavos, la ronda a la que se hubieran clasificado de forma directa sin ese tropiezo en Lisboa el pasado miércoles. Porque antes el Real Madrid jugará ante el Rayo Vallecano, Valencia (en Mestalla) y Real Sociedad, pero ya no sólo vale con ganar partidos en Liga, competición que sí vale en términos clasificatorios, ya que se está a tan sólo un punto del Barcelona. A la espera de qué hará el madridismo este domingo en el Bernabéu (si habrá pitado o no), la solución a la «cagada» de la que habla el vestuario del Real Madrid es eliminar al Benfica de Mourinho de forma convincente.

Más allá del vestuario, en la cúpula del Real Madrid no gusta nada cómo se está llevando la temporada, la imagen que se está dando y los bandazos que está protagonizando un equipo que igual queda eliminado de Copa que gana bien en Villarreal que naufraga en Lisboa. Esa derrota en el estadio Da Luz molestó mucho por cómo fue.

Ahora queda solucionar la papeleta y el primer paso es saber que se hizo mal. Eso en el vestuario del Real Madrid sí se sabe y lo que queda es dar la mejor versión ante el Benfica en una eliminatoria que sirve de revancha. Para ello ya hay fechas: la eliminatoria del Real Madrid ante el Benfica se jugará el martes 17 de febrero en el estadio Da Luz (a las 21:00 horas), mientras que el encuentro de vuelta en el Santiago Bernabéu será el miércoles 25 de febrero también a las 21:00 horas.