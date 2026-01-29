Al Real Madrid se le atraganta la nueva Champions League. En los dos años de nuevo formato, el equipo blanco -primero con Ancelotti, después con Xabi Alonso y Arbeloa- no fue capaz de entrar entre los ocho primeros de la clasificación. Una fase liga que lleva dos años en funcionamiento, con ocho partidos, y que al Real Madrid no se le ha dado muy bien.

En los dos años (la temporada 2024/25 y la actual, la 25/26), el Real Madrid no ha conseguido evitar los playoffs, la ronda extra que la UEFA colocó en esta nueva Champions para, oficialmente, dar más emoción a la competición. Realmente era para sacar más dinero con más partidos. Esos playoffs se juegan en dos semanas consecutivas, a ida y vuelta, en el mes de febrero. Y lo disputan los equipos clasificados entre el noveno y el 24º puesto.

El Real Madrid quedó la temporada pasada en undécima posición con 15 puntos, con un global de cinco victorias y tres derrotas, con un +8 en la diferencia de goles. Este curso ha calcado los datos: otra vez 15 puntos, con cinco victorias y tres derrotas, con un gol más (+9 en la diferencia de goles), aunque la posición fue mejor, novenos.

Eso sí, tampoco ser noveno vale para evitar los playoffs, en los que el año pasado se enfrentó al Manchester City, eliminando a los ingleses de forma brillante. Este año el rival será o el Benfica (precisamente el equipo que le ganó este miércoles) o el Bodo Glimt noruego.

El asunto aquí es que mientras otros grandes de Europa sí cumplen en esta nueva Champions, al Real Madrid se le atraganta. No es un drama, porque se puede llegar lejos en la competición jugando los playoffs. Que se lo digan al PSG, que el año pasado quedó en 22º posición, jugó esa ronda extra y acabó ganando de forma espectacular el torneo.

Pero sí hay equipos que se han adaptado muy bien a la Champions. El Liverpool, el Arsenal, el Bayern o el Barcelona son clubes que se han metido los dos años en el top 8 y consiguen tener dos semanas de descanso. Eso que ahora no tendrá el Real Madrid, que se ve obligado a jugar dos semanas más competición europea cuando lo tenía todo hecho para evitarlo. La derrota en Lisboa -sumada a otros resultados que se dieron en la jornada unificada- dejó al Real Madrid KO, mandándole otra vez a los playoffs, como el año pasado, confirmando que al equipo blanco le cuesta entender y adaptarse a esta nueva Champions.