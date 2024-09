Cómo funciona la nueva Champions League: formato de clasificación y qué equipos pasan a octavos de final

Ha llegado uno de los momentos más esperados de la temporada, ya que arranca esta nueva edición de la Champions League. Este año se estrena un nuevo formato y se ha aumentado el número de participantes a 36 clubes, por lo que ahora conseguir esa tan ansiada y deseada Orejona será más difícil porque se tendrán que disputar más encuentros de los que estaban acostumbrados los conjuntos europeos tras unos años manteniendo el mismo sistema de fase de grupos que ya ha desaparecido.

Este año en la Liga de Campeones España volverá a tener cuatro representantes. El más destacado es el Real Madrid, que llega a este nuevo formato de la Champions League como el vigente campeón, ya que hace unos meses se proclamó campeón al imponerse al Borussia Dortmund. Además, hablar de los de Concha Espina es hacerlo del rey de esta competición porque nadie ha ganado tantas Orejonas como ellos. También está el Barcelona, que no gana la competición desde 2015 y quiere volver a saborear lo que es conquistar el viejo continente. En cuanto al Atlético de Madrid, con tres finales perdidas a sus espaldas, esperan que este sea el año de levantar el trofeo por primera vez en su historia. Pero, para aparición histórica, la del Girona, que participará por primera vez en esta competición y los de Michel quieren dejar buenas sensaciones, aunque saben que será muy complicado para ellos.

Cómo es el formato de la Champions League

Los aficionados son conscientes de que esta edición de la Champions League que arranca este martes 17 de septiembre estrena formato y no todos lo comprenden aún. Ya no habrá esa mítica fase de grupos con cuatro equipos repartidos en ocho cuadros y jugando a ida y vuelta contra tres rivales para conseguir los puntos necesarios para acabar primeros o segundos y así pasar a los octavos de final de la máxima competición continental. Esta forma de entender la Liga de Campeones ha terminado.

Para empezar hay que explicar que el número de participantes en la Champions League ha cambiado. De los 32 equipos que la jugaban en los años anteriores pasamos a 36 clubes peleando por ese sueño que es levantar la Orejona al final de la temporada. Ahora, el formato de la Liga de Campeones funciona en conjunto con una liguilla de la que forman parte todos los clubes.

Cada equipo se enfrentará a ocho rivales a lo largo de la fase de liguilla de la Champions League, jugando cuatro encuentros fuera y otros cuatro jugando en su casa. En el sorteo hubo cuatro bombos en función del ranking de la UEFA y a cada conjunto le tocó dos adversarios del primer bombo, otros dos del segundo, dos del tercero y también dos del cuarto.

Los clubes, como es habitual, sumarán tres puntos por victoria, uno por empate y cero por derrota y los 36 equipos estarán en la misma clasificación aunque no se midan todos contra todos. Esto quiere decir que sólo habrá una tabla en este nuevo formato de la Champions League y, obviamente, quedar lo más arriba posible servirá para avanzar a las fases finales de la Liga de Campeones.

Qué equipos pasan a los octavos de la Champions League

Una vez acabe la fase de liguilla de la Champions League a finales de enero, terminará más tarde este año por jugarse dos encuentros más en esta primera ronda, conoceremos a los clasificados para las eliminatorias. Pasarán directamente a octavos de final los ocho primeros equipos que hayan quedado en la clasificación de este nuevo formato apasionante de la máxima competición continental.

Del noveno al vigesimocuarto también se clasificarán para la siguiente ronda, pero entre ellos tendrán que disputar una especie de play off con una eliminatoria a ida y vuelta. Podemos entenderlo mejor si hablásemos de unos dieciseisavos, pero realmente no sería así porque los ocho primeros en la clasificación no tienen que jugarlo y ya estarían esperando a conocer a su rival en los octavos de final.

Además, hay que recordar que desde hace unos años ya el valor doble de los goles fuera de casa no vale, por lo que se sumarán los tantos obtenidos en cada encuentro y si hubiese un empate al terminar el choque de vuelta habrá que disputar una prórroga. Si el empate persistiese, añadiríamos esa tanda de penaltis para decidir quién avanza de fase.

También encontramos una diferencia respecto al otro formato de la Champions League. Mientras que los terceros de grupo salían rebotados a la Europa League, con este nuevo estilo de la Liga de Campeones los que queden del vigesimoquinto al trigesimosexto quedarán eliminados y se despedirán de las competiciones europeas, por lo que será un mazazo muy grande quedar en dichas posiciones.

Fechas de la Champions League

La fase de liguilla de la Champions League comienza en el mes de septiembre, mientras que terminará en el mes de enero con una jornada unificada. Los play-off serán en febrero, mientras que habrá que esperar a marzo para disfrutar de los octavos de final. A lo largo de abril podremos ver competir a los que se hayan clasificado para los cuartos y las eliminatorias de semifinales serán a final de abril y principio de mayo. La gran final está programada para el 31 de mayo en el Allianz Arena.