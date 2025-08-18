Muere un brigadista y otro resulta herido al volcar su camión en la lucha contra el fuego en El Bierzo

Un bombero ha muerto y otro ha resultado herido tras volcar un camión autobomba en el que se desplazaban este domingo 17 de agosto en León. Participaban en las labores de extinción de los incendios que afectan a la comarca de El Bierzo, concretamente en las zonas de Las Médulas y Cabrera, en la provincia de León. Es la tercera persona que muere en los incendios declarados en la provincia de León.

El trágico accidente tuvo lugar en la carretera de Espinoso de Compludo, cuando el vehículo, que transportaba al equipo de brigadistas, perdió el control y cayó por un desnivel. Los servicios de emergencia se desplazaron inmediatamente al lugar para atender a los afectados. El bombero ha muerto en el acto en el accidente en León. Mientras su compañero ha sido trasladado en estado crítico al hospital más cercano.

Los equipos de extinción de incendios continúan trabajando en la zona, que se encuentra bajo alerta máxima debido a la intensidad del fuego y a las condiciones meteorológicas adversas, con altas temperaturas y fuertes rachas de viento. Las autoridades han recordado la importancia de extremar las precauciones tanto para los brigadistas como para la población local.

El accidente ha generado gran conmoción entre los compañeros de los bomberos y en la comunidad de El Bierzo, donde se han multiplicado las muestras de apoyo y condolencias a las familias de los afectados.

La brigada en RD de @briftabuyo ejecuta en estos momentos una quema de ensanche que ellos mismos van apagando. La línea está anclada en el municipio de #PiedrasAlbas y su anclaje final será en la localidad de #Molinaferrera #IFLlamasDeCabrera #León pic.twitter.com/ikDgt0aeJg — ATBRIF (@AT_Brif) August 17, 2025

La provincia de León atraviesa días críticos debido a una serie de incendios forestales que afectan a varias comarcas, entre ellas El Bierzo, Laciana y la zona de Las Médulas. Las altas temperaturas, la sequedad del terreno y las rachas de viento han convertido los fuegos en un peligro constante para los vecinos y los equipos de extinción.

Los brigadistas trabajan sin descanso para controlar las llamas. Los vecinos de algunas localidades cercanas han sido evacuados por precaución. Los focos más preocupantes se localizan en Espinoso de Compludo, Oencia y Cabrera, donde el fuego amenaza bosques, pastizales y algunas viviendas.

En las últimas horas, el despliegue de medios aéreos y terrestres se ha visto reforzado. La escasez de recursos y la extensión de los incendios complican la labor de los equipos de emergencia. El Consorcio Provincial de Bomberos y la Guardia Civil coordinan los desalojos, además de garantizar la seguridad de los brigadistas y la población.

El riesgo para la biodiversidad es elevado, ya que algunos de los incendios se producen en zonas catalogadas como Patrimonio de la Humanidad, como Las Médulas, y en parajes naturales de gran valor ecológico. Las autoridades han instado a la población a extremar las precauciones, evitar la circulación en las zonas afectadas y seguir las indicaciones de los equipos de emergencias.