Detenido un marroquí por prender fuego a una iglesia en Albuñol (Granada)

La Guardia Civil ha detenido este domingo a un hombre por destrozar a golpe de martillo el interior de una iglesia de El Pozuelo, en Albuñol (Granada), y después prenderle fuego. El arrestado es un varón marroquí de 21 años.

El suceso ha ocurrido en la Iglesia de Santiago Apóstol, pasadas las 14:00 horas, cuando el joven ha forzado la puerta de entrada de la parroquia rompiendo una vidriera y ha accedido al interior martillo en mano, causando graves daños en el interior del templo, al que posteriormente ha prendido fuego, según han explicado a Efe vecinos de la zona.

La rápida intervención de la Guardia Civil y de los Bomberos de Motril ha logrado sofocar el incendio antes de lamentar males mayores. Parte de la iglesia ha quedado completamente calcinada. «Madre de Dios, la que ha liado aquí», se escucha en un vídeo difundido en redes sociales que recoge el estado de la parroquia tras las llamas.

Manifestamos nuestro dolor y condena por el incendio provocado hoy intencionadamente en la Iglesia del pueblo granadino de El Pozuelo y rezamos desagraviando a Dios y pidiendo concordia y responsabilidades. pic.twitter.com/hX6TNrXHkD — Mons. Gil Tamayo (@jmgilt) August 17, 2025

La zona ha permanecido precintada por agentes del instituto armado, que han prohibido la entrada a la iglesia para realizar una inspección ocular y evaluar los daños de cara a la posterior investigación.

El Ayuntamiento de Albuñol ha trasladado su «firme condena» ante estos «gravísimos» hechos y ha indicado que el presunto autor se encontraba en el municipio «desde hace poco tiempo». La alcaldesa, María José Sánchez (PSOE), ha hecho un llamamiento a la serenidad y ha rechazado cualquier intento de utilizar este «lamentable» suceso para «generar división o confrontación» entre los vecinos. «Albuñol es un municipio diverso, solidario y acogedor, donde la convivencia y el respeto son pilares fundamentales que no hay que poner en riesgo. No se puede criminalizar a todo un colectivo por la acción de una persona», ha aseverado Sánchez en una nota de prensa.

El Arzobispado de Granada ha emitido un comunicado en el que «lamenta profundamente» lo ocurrido y traslada «su firme condena» por el «grave incendio provocado intencionalmente» por un individuo que «se encerró en el templo». La archidiócesis lamenta los «importantes daños materiales» y, sobre todo, el «grave atentado a lo más sagrado del culto cristiano y de los sentimientos religiosos» de la mayoría de los vecinos de El Pozuelo. La institución religiosa señala que «algunas personas han resultado heridas levemente al intentar evitar» daños en la parroquia.

Además, el Arzobispado de Granada ha agradecido «el esfuerzo y riesgo» de la Guardia Civil y Bomberos y ha pedido a los fieles, por un lado, «agraviar a Dios por este grave suceso y orar por la concordia y la paz entre todos», y a las autoridades competentes, por otro, «el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley».

Por su parte, la Unión de Comunidades Islámicas de Andalucía (UCIDAN) ha expresado su «más enérgica condena» ante este ataque: «Queremos subrayar que este acto delictivo es totalmente contrario a los valores humanos e islámicos, así como a los principios de respeto mutuo entre religiones», han afirmado en un comunicado. La organización ha recalcado que «se trata de un acto aislado que en absoluto representa a la comunidad musulmana andaluza».