La desfachatez del PSOE de Palma: exige nuevos aparcamientos ya tras no hacer ninguno en ocho años

El PSOE de Palma vuelve a exigir lo que no hizo gobernando durante ocho años: reclama ahora nuevos aparcamientos después de no habilitar uno solo durante las pasadas dos legislaturas. Esta situación ha provocado que en estos momentos la capital balear tenga un déficit de más de 15.000 plazas, cifra que va a más por la falta de agilidad e iniciativa municipal a este respecto.

El actual alcalde del PP, Jaime Martínez, presentó en julio de 2024 el Plan Municipal de Aparcamientos, que incluía la posibilidad de construir 26 aparcamientos de titularidad municipal en régimen de concesión y residenciales.

El primer edil concretó ya entonces que el objetivo era poner en marcha esta legislatura la construcción de 13, algunos de los cuales podrían estar finalizados en 2027. Serían 4.400 plazas, con una inversión de 116 millones de euros. El primero de ellos será no obstante en superficie en la zona de Las Maravillas en Playa de Palma con 319 plazas cuyo inicio de obras es inminente.

Pero mientras se ponen o no en marcha, el ex concejal socialista de Movilidad, Francesc Dalmau, ha dado ya por enterrado el citado plan de aparcamientos y ha asegurado que se trata de «un plan fantasma sin presupuesto ni compromiso financiero».

Tras reclamar al alcalde Martínez que «se ponga a trabajar» y ponga en marcha unos aparcamientos «muy necesarios», cosa que ni él ni el ex alcalde socialista Hila hicieron gobernando, el regidor ha asegurado que «la ciudadanía sigue esperando unos proyectos que a día de hoy no son más que humo».

Para el también portavoz adjunto del PSOE Palma, la «parálisis» del gobierno municipal es «absoluta». «No han movido ni una piedra, ya está bien de promesas faraónicas que no resuelven los problemas de la gente, como la compra de Gesa o el recinto ferial, que nadie ha pedido», ha sostenido.

Además, ha apuntado que el citado plan «incumplía» el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), participado con las entidades ciudadanas y que sigue vigente. El PMUS, ha afirmado preveía y priorizaba aparcamientos, ha dicho, «que sí son necesarios» y que se tienen que ejecutar «de forma inmediata».

Estos son los aparcamientos de la plaza Progreso, de Arquitecte Bennàssar o el de Metge Josep Darder. «Esta desidia es una muestra más del abandono de las barriadas», ha considerado el socialista.

Así, ha reclamado al equipo de gobierno municipal que «piense en la ciudadanía y no en los especuladores» y que «invierta, licite las obras y cumpla de forma inmediata con lo previsto en el Plan de Movilidad vigente del Ayuntamiento».