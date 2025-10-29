El alcalde de Palma ampliará el parking de Eusebio Estada, hará otro en Playa de Palma y más calles ORA

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ampliará el parking de Eusebio Estada, hará otro en Playa de Palma y más calles ORA en 2026, después de que el consejo de administración de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) haya aprobado de manera inicial el presupuesto para el próximo año.

En principio, según el vigente Plan de Movilidad, la extensión de zonas ORA se contempla por fases, y en una primera, afectaría a Es Fortí y Camp den Serralta, zona de Camí de Jesús y Plaza de Toros, al igual que a la parte más oriental de Pere Garau y Foners, entre Manuel Azaña y Joan Alcover, si bien aún no se ha concretado esta ampliación.

Para 2026, el SMAP prevé unos ingresos totales de 20.250.466,78 euros, lo que supone un aumento del 5,35% en comparación con el ejercicio anterior. El gasto previsto para el próximo año asciende a 20.247.304,70 euros, dejando un saldo positivo de 3.162,09 euros.

El presupuesto incluye una inversión significativa de 12.774.080,45 euros, destinada principalmente a la construcción de nuevos aparcamientos y a la ampliación y mejora de los existentes.

Entre los proyectos más destacados se encuentra la construcción del aparcamiento en superficie de la Playa de Palma, en la zona de Las Maravillas, así como la ampliación del aparcamiento en Eusebio Estada.

Asimismo, se prevé la redacción de los proyectos de ampliación de los aparcamientos de Vía Roma y Santa Pagesa, todo ello con un presupuesto total de 3.125.740,82 euros.

También se contemplan importantes mejoras de remodelación y accesibilidad en aparcamientos ya existentes, como los de Comtat del Rosselló y Avenidas, así como la mejora de los aparcamientos de plaza Mayor, Antoni Maura y calle Manacor.

Paralelamente, la SMAP continuará avanzando en el plan de aparcamientos mediante la contratación de una consultoría encargada de redactar los informes, estudios y pliegos necesarios para su posterior licitación.

En cuanto a la zona ORA, se prevé su ampliación, para lo que las cuentas contemplan la renovación y mejora del equipamiento técnico con nuevos expendedores automáticos, cámaras de lectura de matrículas VisualCar y software actualizado de gestión de denuncias.

Además, se desarrollará la cuarta fase de ampliación de BiciPalma, que consistirá en la instalación de 23 nuevas estaciones y la adquisición de 230 bicicletas eléctricas, ampliando así el servicio a la Playa de Palma y el Paseo Marítimo.

Como novedad, para garantizar la disponibilidad del servicio a primera hora del día, se reforzará el personal nocturno encargado de redistribuir las bicicletas y atender las zonas con mayor demanda. Por último, el presupuesto destina una partida de 398.600 euros para mejorar la seguridad en los aparcamientos, con el objetivo de prevenir riesgos asociados al estacionamiento de vehículos eléctricos.