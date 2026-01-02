Confirmado por el BOE: llega un cambio radical en la factura de la luz y estas son las familias afectadas

El precio de la factura de la luz es algo que siempre preocupa, pero de forma especial cada vez que comienza un nuevo año y comenzamos a pensar en que tenemos que hacer frente a la famosa cuesta de enero. Sin embargo, en esta ocasión, el BOE ha confirmado algo que seguramente será un alivio para muchos ya que se va a producir la continuidad de los descuentos extraordinarios del Bono Social durante todo 2026. Muchas familias que dependen de esta ayuda temían que el beneficio desapareciera a final de año, pero el Gobierno ha optado por mantenerlo.

El Real Decreto-ley publicado detalla que los descuentos se mantendrán con los mismos porcentajes extraordinarios que se habían aplicado hasta ahora. De este modo, para lo os consumidores vulnerables severos, el descuento continuará en un 57,5 %, una cifra que marca una diferencia clara entre poder asumir la factura de la luz o quedarse al borde del impago. También se preserva el descuento ampliado para los consumidores vulnerables, que seguirá por encima del nivel ordinario fijado por la normativa general. En ambos casos, la medida se aplica directamente sobre la tarifa PVPC, la más habitual en este tipo de hogares. De este modo y con la confirmación por parte del BOE, los hogares con menos recursos no quedan desprotegidos ante la volatilidad del mercado eléctrico. Pero además, la prórroga llega acompañada de nuevas aclaraciones sobre requisitos, límites de renta y garantías adicionales, todo orientado a evitar que una familia pierda la ayuda por un trámite o por no poder acreditar a tiempo su situación.

El decreto confirma que los descuentos extraordinarios del Bono Social seguirán vigentes durante todo 2026. Para los hogares vulnerables, el descuento continuará siendo superior al habitual. Y para quienes están en situación de vulnerabilidad severa, se mantiene la rebaja del 57,5 %, un porcentaje que se aplica directamente sobre el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

Este punto es clave porque no se trata de una ayuda a posteriori, sino de un descuento que se refleja mes a mes en la factura de la luz. Las comercializadoras están obligadas a desglosarlo y a mostrarlo de manera clara para que los beneficiarios puedan comprobar que se les está aplicando correctamente.

Los colectivos afectados siguen siendo los mismos: consumidores vulnerables, vulnerables severos y hogares en riesgo de exclusión social. Para determinar en qué categoría se encuentra cada familia, el BOE vuelve a detallar los umbrales de renta, que varían según el tamaño de la unidad familiar, si existe discapacidad, si se trata de una familia numerosa u otras circunstancias especiales.

Protección reforzada frente al corte de suministro

Uno de los aspectos más importantes del Real Decreto-ley es la protección explícita contra cortes de luz. Los beneficiarios del Bono Social que estén en riesgo de exclusión social no podrán sufrir interrupciones del suministro eléctrico, incluso aunque no puedan asumir el resto del pago. Esta garantía, ya existente, queda reforzada para evitar situaciones en las que una deuda acumulada acabe dejando a una familia sin un servicio básico.

La medida pretende evitar escenarios en los que, pese al descuento del 57,5 %, las economías más frágiles no puedan cubrir el importe restante. Para estos casos, el decreto obliga a las administraciones y a las comercializadoras a actuar coordinadamente.

El Bono Social Térmico se suma automáticamente

El BOE recuerda que quienes tengan reconocido el Bono Social Eléctrico recibirán también el Bono Social Térmico, que sirve para apoyar los gastos de calefacción y agua caliente. Esta ayuda se abona una vez al año y su importe varía según la zona climática donde se ubique la vivienda. En los meses más fríos, esta aportación se convierte en un complemento importante para evitar que el coste energético empuje a los hogares a situaciones de vulnerabilidad aún mayor.

La concesión es automática de modo que no es necesario pedirla por separado. Basta con tener reconocido el descuento en la factura de la luz para que la ayuda térmica llegue cuando corresponda.

Obligaciones de las comercializadoras y transparencia en la factura

El decreto también vuelve a subrayar la responsabilidad de las empresas eléctricas. Deben informar con claridad a los clientes de que pueden solicitar el Bono Social si cumplen los requisitos. Además, están obligadas a mostrar el descuento de manera detallada en cada recibo mensual, sin apartados confusos ni cálculos opacos. La idea es que cualquier beneficiario pueda comprobar, de un vistazo, cuánto se le ha descontado.

La prórroga de estas medidas, ahora confirmada oficialmente, aporta un colchón importante a quienes más están notando el impacto de la inflación y del precio de la energía. Para muchas familias, saber que los descuentos en la factura de la luz se mantienen durante el 2026 supone un margen de estabilidad y planificación que resulta imprescindible.