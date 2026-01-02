En Cataluña no están preparados para lo que viene: temperaturas de -6º

Llegan temperaturas de -6º en Cataluña, nadie está preparado para lo que viene en estos días en los que todo puede ser posible. Llega un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que realmente todo puede ser esencial. Con un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible.

Cataluña se prepara para un importante cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que el cambio puede convertirse en una realidad que puede afectarnos de lleno, en unos días en los que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a un giro radical en el que el giro radical puede convertirse en un plus de cambios que quizás nadie hubiera imaginado. A estas alturas del año en el que el tiempo puede ser protagonista.

Nos esperan temperaturas de -6º

Las temperaturas acabarán siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Este invierno nos está dando más de una sorpresa que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que realmente todo puede ser posible.

Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. A estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas tan especiales.

Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que la previsión del tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede ser esencial.

Una de las zonas más afectadas, por una parte, que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta. Con un giro que puede acabar siendo lo que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa que puede convertirse en estos días. Meteocat no trae buenas noticias.

No están preparados para lo que viene en Cataluña

La previsión del tiempo de la AEMET no trae buenas noticias, sino más bien todo lo contrario. Será el momento de conocer lo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Cataluña será una de las zonas más afectadas por este fenómeno.

Tal y como nos explican de la AEMET: «Cielo poco nuboso con nubes altas. Estratos bajos, brumas y nieblas matinales en la Depresión Central, que podrían ser localmente persistentes y engelantes. Temperaturas mínimas en descenso o en ligero descenso, salvo en el Pirineo con pocos cambios; máximas en ascenso o en ligero ascenso, excepto con pocos cambios en el Pirineo. Heladas débiles generalizadas en el interior y locales en el Ampurdán, salvo moderadas en el Pirineo donde serán localmente significativas. Viento flojo de dirección variable, tendiendo por la tarde a predominar la componente oeste en la mitad oriental y aumentando a moderado del suroeste en el litoral central y norte». Las alertas estarán activadas: «Brumas y nieblas matinales en la depresión central, que podrían ser localmente persistentes. Heladas moderadas en el Pirineo».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se prevé un inicio estable en la Península y Baleares, con abundante nubosidad baja en ambas mesetas, Galicia y tercio oriental peninsular, dejando brumas y nieblas matinales, más persistentes en zonas del oeste de ambas mesetas, que a lo largo del día tenderán a levantar. La aproximación de la baja Francis al oeste de la Península, aportará a la Península abundante nubosidad, de tipo alto y medio y precipitaciones débiles en el oeste. También será probable en la primera mitad del día alguna lluvia débil en Baleares y mitad sur de litorales mediterráneos, más persistentes en el oeste de Alborán. Por otro lado, el frente frío de la borrasca Francis afectará a las islas Canarias, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas. Se esperan localmente fuertes o persistentes en zonas expuestas y acompañadas de tormenta con acumulados significativos en las vertientes sur y oeste de las islas montañosas. Se espera que las temperaturas máximas asciendan en el Cantábrico, sistema Ibérico, bajo Guadalquivir y mitad sur de ambas mesetas, con descensos en sus mitades norte, Galicia, Ebro, depresiones del sureste y notable en zonas altas de Canarias. Pocos cambios en el resto. Las mínimas tenderán a descender de forma ligera en el norte de la Península y Baleares con ascensos en el suroeste, que pueden ser notables, y ligeros en Canarias. Heladas débiles en interiores de la mitad norte y cuadrante sureste peninsular, moderadas en montaña y zonas de la meseta Norte, y localmente fuertes en Pirineos».