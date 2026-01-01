La AEMET avisa del cambio que viene en Madrid con el año 2026: mucho frío, lluvias y heladas

Mucho frío, lluvias y heladas, la AEMET lanza una seria advertencia ante lo que llega en 2026. Vamos a empezar el año y hacerlo de tal forma que tendremos que estar preparados para una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que los desplazamientos se multiplican, tocará estar pendientes de unos cambios en los que todo puede ser posible. Tendremos que ver este cambio llegar de tal forma que nos tocará empezar a ver un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca.

Estos primeros días de año empezarán a vernos algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo nos dará más de una sorpresa. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de apostar claramente por una serie de cambios que nos sumergirán en lo peor de un tiempo que parece que en Madrid nos dará más de una sorpresa.

Mucho frío, lluvias y heladas

Lo peor de este invierno parece que se centrará en un interior de España que guardará más de una sorpresa del todo inesperada. Tendremos que estar pendientes de estos días en los que el tiempo libre puede convertirse en uno de los grandes protagonistas de estos días.

Es importante estar pendientes de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden afectarnos de lleno. El invierno parece que el tiempo nos dará más de una sorpresa.

Esta previsión del tiempo nos sumerge en lo peor de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días de celebración o de relativa calma.

Tocará saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Madrid se prepara para lo peor en estos días de cambios en los que no podemos parar de ver un giro radical que puede cambiarlo todo.

Con el año 2026 la AEMET lanza un aviso para Madrid

Lo peor de este inicio del año puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que el tiempo puede ser clave. Un giro radical que puede convertirse en estos cambios de tendencia que puede llegar a ser especialmente complicado en estos días que tenemos por delante.

Tal y como explican los expertos de la AEMET: «Intervalos de nubes altas con alguna nubosidad baja por la mañana acompañada de brumas y nieblas dispersa en el entorno de Aranjuez. Aumento progresivo de la nubosidad a lo largo del día para quedar nuboso o cubierto al final. Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Temperaturas máximas predominando los descensos, más acusado en zonas bajas de la Sierra y en el centro de la Comunidad. Heladas débiles, que podrían ser localmente moderadas en zonas altas de la Sierra. Vientos flojos variables».

Una temperatura que descenderá hasta los -3º siendo una de las zonas de España en las que se notará más el frío.

Lejos de aquí puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días para el resto del país: «Se prevé un inicio estable en la Península y Baleares, con abundante nubosidad baja en ambas mesetas, Galicia y tercio oriental peninsular, dejando brumas y nieblas matinales, más persistentes en zonas del oeste de ambas mesetas, que a lo largo del día tenderán a levantar. La aproximación de la baja Francis al oeste de la Península, aportará a la Península abundante nubosidad, de tipo alto y medio y precipitaciones débiles en el oeste. También será probable en la primera mitad del día alguna lluvia débil en Baleares y mitad sur de litorales mediterráneos, más persistentes en el oeste de Alborán. Por otro lado, el frente frío de la borrasca Francis afectará a las islas Canarias, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas. Se esperan localmente fuertes o persistentes en zonas expuestas y acompañadas de tormenta con acumulados significativos en las vertientes sur y oeste de las islas montañosas.

Se espera que las temperaturas máximas asciendan en el Cantábrico, sistema Ibérico, bajo Guadalquivir y mitad sur de ambas mesetas, con descensos en sus mitades norte, Galicia, Ebro, depresiones del sureste y notable en zonas altas de Canarias. Pocos cambios en el resto. Las mínimas tenderán a descender de forma ligera en el norte de la Península y Baleares con ascensos en el suroeste, que pueden ser notables, y ligeros en Canarias. Heladas débiles en interiores de la mitad norte y cuadrante sureste peninsular, moderadas en montaña y zonas de la meseta Norte, y localmente fuertes en Pirineos».