Es inaudito pero la AEMET lo confirma: la nieve llega hoy a Murcia y estas van a ser las peores horas

La nieve llega hoy a Murcia y estas van a ser las peores horas, llega un giro inaudito que la AEMET confirma. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, en especial, en una comunidad autónoma en la que rara vez puede suceder algo, sino todo lo contrario. Lo que puede pasar en estas próximas horas es algo realmente sorprendente. Tendremos que ver llegar una serie de cambios que, sin duda alguna tocará empezará ver llegar.

Es momento de saber qué es lo que nos está esperando en estos días de fin de semana, en los que podemos incluso encontrar en el camino hasta nieve. Antes de hacer planes de primavera, podremos seguir viendo llegar un invierno que parece que no quiere marcharse, sino más bien todo lo contrario. Lo vamos a tener especialmente en mente cuando descubramos todo lo que está a punto de pasar en estos días. Un cambio radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días cargados de actividad. La AEMET no duda en confirmarlo y activar todas las alertas en estas zonas.

La AEMET confirma un giro inaudito

Una de las zonas más cálidas de nuestro país puede sufrir las consecuencias de una borrasca que parece que nos volverá a traer lo peor del invierno. Estamos viviendo unos días en los que el tiempo irá cobrando protagonismo y puede acabar siendo algo mucho peor de lo esperado.

Estaremos muy pendientes de una situación que, sin duda alguna, puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle cuenta de una forma muy diferente. Es momento de conocer en primera persona lo que puede acabar siendo esencial en estos días que hasta la fecha no.

Los expertos de la AEMET pueden acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que el tiempo puede darnos algún pequeño respiro. Pero cuidado, antes que nada, lo que realmente puede pasar es este cambio de tendencia que podría acabar convirtiéndose en la que se impondrá en estos días.

Murcía será una de las comunidades que sufrirá las consecuencias de un cambio de tendencia que nos volverá a traer de lleno a un invierno que puede tener consecuencias inesperadas, en especial en estas zonas.

Estas van a ser las peores horas de la nieve que llega hoy a Murcia

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una serie de alertas ante lo que llega hoy a Murcia. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán durante el fin de semana con ciertas novedades destacadas.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos muy nubosos con chubascos ocasionales, que pueden ir acompañados de tormentas. Cota de nieve en 1000-1200 metros. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en descenso. Heladas débiles en el Noroeste. Vientos flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes». Las alertas estarán activadas: «Nevadas por encima de 1000-12000 metros en el Noroeste. Rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral».

Las alertas se extenderán al resto del país: «Se prevé que persista la inestabilidad en la Península y Baleares bajo la influencia de una dana que dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas. Dentro de un contexto de incertidumbre, se esperan más abundantes en Galicia, Cantábrico y especialmente en Tarragona, Castellón y en Pitiusas, donde es probable que sean fuertes y dejen acumulados significativos. Asimismo, podría darse localmente algún chubasco fuerte o alguna tormenta ocasional en otros puntos de la mitad nordeste, especialmente en Aragón y en Baleares. Se esperan nevadas en los principales entornos de montaña con una cota de 1300/1600 m, salvo en el sudeste, que se situará en 1000/1200 m de madrugada. En Canarias, cielos nubosos en los nortes de las islas montañosas con probables precipitaciones débiles; cielos poco nubosos o con intervalos en el resto. Probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la mitad norte peninsular y sierras del prelitoral mediterráneo. Se prevé un aumento en las temperaturas máximas en el sudoeste, área cantábrica, alto Ebro y nordeste de Cataluña, pudiendo ser notable en interiores del Cantábrico. Contrariamente, predominarán los descensos en el centro y tercio oriental. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en la mitad nordeste peninsular y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en cumbres de los principales entornos de montaña».

Las alertas estarán activadas: «Nevadas con acumulados significativos en las sierras del sudeste, la Ibérica sur, oeste del Sistema Central y la Cantábrica. Precipitaciones fuertes y con acumulados significativos en Tarragona, Castellón y en Pitiusas, sin descartar alguna tormenta y zonas aledañas. Se espera un predominio de viento flojo en el interior, de sudoeste en el sur peninsular, de norte en el cuadrante noroeste y de componentes este y sur en el resto de la Península y en Baleares. Se esperan intervalos moderados en Baleares, tercio nordeste peninsular y litorales, con intervalos de fuerte en la costa atlántica gallega y Alborán. En Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas».