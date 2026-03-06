Kevin Costner confiesa ser un amante de la caza y presume: «No quiero perder mi escopeta»

Entre mediados de la década de los 80 hasta finales de los 90, el actor estadounidense Kevin Costner se convirtió en uno de los rostros más populares de la industria cinematográfica en Hollywood. Su carrera comenzó con comedias como ‘¿Dónde dices que vas?’, tuvo varios éxitos de taquilla como Los intocables de Eliot Ness, Campo de sueños y Robin Hood, príncipe de los ladrones. A comienzos de los 90, gracias a la película Bailando con lobos, se alzó con el premio Óscar en las categorías principales de Mejor película y Mejor director.

Convertido ya en el último legendario pistolero del Salvaje Oeste, Kevin Costner explicó cómo su padre le inculcó la pasión por la caza: «Soy cazador. Cazo, pero creo que debería haber leyes que regulen la posesión de armas. Creo que debería haber muchas leyes respecto a las armas. No quiero perder mi escopeta, pero hay una muy buena razón por la que la uso. ¿Sabes por qué soy cazador? «Porque la mejilla de mi abuelo estuvo sobre la escopeta que usó; la heredé de él».

Aunque reconoce que, pese a poseer armas de fuego, está a favor de su regulación: «Mi arma es una reliquia para mí, y mi hijo, un día, cuando ya no esté, dirá: ‘Mi padre cazaba con ella’. Pero a pesar de la conexión que tengo con mi arma, ¿puedo mirar a la Asociación Nacional del Rifle y decir: ‘Creo que se están pasando de la raya’? Sí, claro que puedo».

Historia del cine

Costner es el último representante del wéstern, un género en el que ha actuado habitualmente y que ha compaginado con otros registros más comerciales. Su primera incursión en este género tuvo lugar en Silverado y años más tarde continuó con otros títulos de renombre como Wyatt Earp, Open Range o la miniserie Hatfields & McCoys.

La guinda del pastel fue su interpretación en la serie Yellowstone, un wéstern contemporáneo en el que da vida a John Dutton, el propietario del rancho más extenso de los Estados Unidos. Sin embargo, su amor por este género lo llevó a uno de los fracasos más catastróficos de su carrera.

La primera entrega, Horizon: An American Saga – Capítulo 1 supuso un desastre en taquilla y amenazó con hundir las tres secuelas siguientes. Costner puso de su propio bolsillo para financiar la segunda parte y en 2024 se estrenó, aunque también supusiera un descomunal batacazo.