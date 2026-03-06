Cielo muy nuboso o cubierto en toda la provincia, con precipitaciones débiles a moderadas que pueden ser persistentes en el sistema Ibérico y valle del Ebro, e incluso ocasionalmente fuertes y acompañadas de tormenta. Las temperaturas mínimas experimentarán cambios ligeros en Cinco Villas y un ligero descenso en el resto, mientras que las máximas también descenderán, salvo en el extremo este donde se mantendrán estables. El viento soplará de componente este de forma moderada. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y lluvias persistentes

El cielo de Zaragoza se presenta hoy como un lienzo gris, con una probabilidad de lluvia que invita a llevar paraguas. Desde la madrugada, las nubes se han adueñado del horizonte y aunque la temperatura mínima ronda los 9 grados, la sensación térmica puede descender hasta ese mismo nivel, creando un ambiente fresco y algo cargado. A medida que avanza la mañana, el viento soplará suavemente desde el oeste a unos 10 km/h, pero no será suficiente para despejar el cielo, que se mantendrá cubierto.

Ya por la tarde, la situación no mejorará, ya que la lluvia se mantendrá como una constante en el panorama. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 12 grados, pero la sensación térmica podría llegar a ser un poco más cálida, alcanzando los 14 grados. Con el sol ocultándose a las 18:59, la jornada se cerrará con un ambiente húmedo y pesado, donde cada gota de lluvia será un recordatorio de que el tiempo en Zaragoza hoy es más bien invernal.

Calatayud: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura apenas alcanza los 8 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, las lluvias se intensificarán, con una probabilidad del 100% de precipitaciones tanto en la mañana como en la tarde-noche.

La tarde traerá consigo un contraste notable, con temperaturas que apenas superarán los 10 grados y una humedad que puede resultar agobiante. El viento, que alcanzará ráfagas de hasta 30 km/h, añadirá un toque de incomodidad a la jornada. Es recomendable llevar paraguas y no olvidar la bufanda, ya que el tiempo se tornará más inestable a medida que se acerque la noche.

Tarazona: cielos nublados y lluvias intermitentes

El tiempo se presenta con cielos mayormente nublados y temperaturas frescas, oscilando entre los 7 y 11 grados. A lo largo de la jornada, se espera lluvia tanto por la mañana como en la tarde-noche, acompañada de un viento moderado que podría alcanzar ráfagas notables.

A pesar de las condiciones, es un buen momento para disfrutar de un paseo bajo el abrigo de un paraguas, o bien, aprovechar el ambiente tranquilo para realizar actividades cotidianas. La jornada invita a disfrutar de un café caliente mientras se observa el paisaje urbano.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET