Se acabó la tregua en Andalucía: regresan las lluvias con fuerza y barrerán la región durante 72 horas

Regresan las lluvias con fuerza y barrerán la región durante 72 horas, llega un cambio que puede ser esencial en estos días en Andalucía. La tregua que todo el mundo esperaría va camino de pasar a la historia, después de unos días de fiesta en los que el mal tiempo se han convertido en una dura realidad. Será el momento de empezar a prepararse para una recta final de las fiestas del todo inesperada, con la mirada puesta a unos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

Andalucía ha sido una de las comunidades autónomas con un tiempo que ha acabado siendo uno de los más destacados de estos días. Tenemos por delante la mirada a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Sin duda alguna, tocará saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que todo puede ser posible. Es hora de conocer en primera persona lo que tenemos por delante y la manera de afrontarlo, de una forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

La tregua en Andalucía se ha acabado

Después de vivir alertas por lluvias intensas, los expertos no han dudado en lanzar una poderosa advertencia. Ahora más que nunca deberemos estar pendientes de un tiempo que puede cambiarlo todo. Vivimos unos días en los que la inestabilidad se ha convertido en uno de los elementos con los que deberemos estar pendientes.

Será el momento de conocer en primera persona lo que puede pasar en unos días en los que quizás el tiempo nos puede dar más de una sorpresa del todo inesperada. Un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más, de un poderoso cambio de tendencia que puede acabar siendo de lo más especial.

Son tiempos de estar preparados para ese giro radical que quizás hasta el momento no sabíamos. Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo la antesala de algo más, de un giro radical que puede convertirse en algo muy diferente.

Es hora de saber qué puede pasar en Andalucía, de la mano de una tregua que parece que se acaba y dará paso a una situación radicalmente diferente.

Las lluvias regresan con fuerza afectando a esta región 72 horas

Será mejor que no guardemos el paraguas, si vivimos o tenemos intención de ir a Andalucía. Necesitamos este elemento durante los próximos días si seguimos la previsión del tiempo de la AEMET, lo que está por llegar es un importante cambio para el que deberemos estar preparados.

Tal y como nos explican estos expertos desde su web: «Cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles en el tercio occidental. Temperaturas mínimas en ascenso generalizado en la mitad occidental; con ligeros cambios el resto. Heladas débiles en el interior del tercio oriental. Vientos flojos variables, moderados de levante en los litorales».

Para el resto de España la previsión del tiempo puede ser incluso peor: «Se prevé un tiempo anticiclónico en la Península, con abundante nubosidad baja en vertientes atlántica y cantábrica y zonas bajas del interior, que dejará brumas y nieblas matinales en amplias zonas, tendiendo en general a despejar a lo largo del día. Estas nieblas se prevén más densas y persistentes en zonas del interior de Galicia, depresiones del nordeste y ambas mesetas, en especial en la Norte donde podrán ser engelantes. En el extremo norte peninsular, los cielos se irán cubriendo desde la madrugada de este a oeste, con precipitaciones en el Cantábrico. También se esperan cielos nubosos con precipitaciones en el entorno del Estrecho. En Baleares, los restos de la inestabilidad de días previos dejarán intervalos nubosos con chubascos ocasionales y dispersos que con baja probabilidad podría ser localmente fuertes de madrugada y acompañados de tormentas. Tiempo estable también en Canarias, predominando los cielos poco nubosos en general si bien con intervalos nubosos en el interior de las islas montañosas. Temperaturas máximas en descenso en el Cantábrico y en las zonas del norte peninsular donde las nieblas sean más persistentes, en aumento en la mitad sur de la fachada oriental y con pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en parte de la meseta Sur y del tercio este peninsular, con pocos cambios en el resto. Se darán heladas débiles en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular, nordeste de la meseta Sur y en las sierras del sureste, llegando a moderadas en montañas, incluso locamente fuertes en Pirineos».

Las alertas estarán activadas: «Nieblas, que pueden ser densas y persistentes en interiores de Galicia, depresiones del nordeste peninsular, meseta norte y valles de la meseta sur. Posibilidad de algunos chubascos puntualmente fuertes en Baleares de madrugada».