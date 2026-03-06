Tensión entre J.J. Vázquez y José Manuel Soto en ‘Supervivientes’: «40 años, como las dictaduras»

El estreno de Supervivientes 2026 ha estado marcado por los momentazos que se han vivido en sus saltos desde el helicóptero. Además del exceso de emoción de Ivonne Reyes y el miedo de Gabriela Guillén y Marisa Jara, el momento más destacado de la noche ha llegado con el encuentro entre José Manuel Soto y Jorge Javier Vázquez. Se trata de un dúo que promete hacer que salten chispas, puesto que ninguno de los dos suele guardarse sus opiniones. Además, los dos tienen formas de pensar completamente opuestas, siendo uno un defensor a ultranza de Pedro Sánchez y el otro muy crítico con el Gobierno del PSOE. Como era de esperar, desde el primer momento el presentador ha ido a por él, fiel a su estilo.

El cantante compartía helicóptero con Alejandra de la Croix, actriz conocida por La que se avecina, y la modelo Marisa Jara. Tras las dudas de la andaluza, el artista parecía convencido de repetir su buen papel en La isla de los famosos, la versión de Supervivientes que se emitió hace más de 20 años en Antena 3. En aquel momento, Soto quedó finalista, aunque hay que tener en cuenta que ahora cuenta con el hándicap de tener 22 años más que entonces, pero eso no debería dejarle fuera de las quinielas.

Mientras que con el resto de concursantes ha salido el Jorge Javier bromista, con José Manuel Soto ha pasado directamente al ataque, lanzándole puyas desde que le ha saludado. El andaluz, por su parte, ha preferido no entrar al trapo y pensar en su salto.

El de Badalona ha comenzado con mucha mala leche, asegurando que tenía «muchas ganas» de hablar con el concursante, dejando claro que no tienen nada en común. Para seguir, el presentador ha anunciado que tendrán tiempo de «charlar de muchas cosas, tú ya me entiendes», insinuando que habrá alguna discusión en el futuro.

José Manuel, por su parte, sólo ha querido desear suerte a todos y esperar a tener un buen salto. Para tratar de cambiar de tema, el artista ha recordado que hace 22 años estuvo en este mismo programa, aunque cuando se emitía en Antena 3, creando un momento de confusión, ya que en aquel momento se llamaba La isla de los famosos y J.J. se ha apresurado a cortarle para evitar que nombrase a la cadena rival.

Lejos de parar ahí, el presentador de Supervivientes ha querido lanzarle la última puya. «Me he enterado de que llevas 40 años de carrera musical. Vamos, llevas los mismos años que una dictadura», un comentario al que el interpelado ha puesto cara de poquer.

Para rebajar la tensión, el presentador le ha pedido que le cante Déjate querer, su gran éxito musical. Pese al mal rato que ha pasado, el cantante ha querido lanzarse en mitad del aire a cantar. Después, por fin, ha podido lanzarse al agua y realizar su salto con tranquilidad.