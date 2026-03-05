Quién es Marisa Jara: su edad, su pareja, de dónde es, su hijo y sus problemas de salud

Marisa Jara, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las modelos españolas más reconocidas en todo el mundo. A lo largo de su trayectoria profesional, no solamente ha hecho frente a numerosos retos en el mundo de la moda, sino que también ha decidido aceptar otros tantos proyectos en televisión, como es el caso de Supervivientes 2026. La sevillana está convencida de que se trata de una aventura que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, y no es para menos. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a su carrera profesional, sin dejar de lado diversos datos personales como son su edad, de dónde es, su pareja actual y sus problemas de salud.

La trayectoria profesional de Marisa Jara

Nacida en febrero de 1980 en Sevilla, desde muy temprana edad sintió una gran atracción por el mundo de la moda. Hasta tal punto que, con 15 años, comenzó su carrera en Japón, donde durante varios años trabajó para el mercado asiático antes de consolidarse en las grandes capitales de la moda, como son París, Londres, Nueva York o Milán. Su estilo y su físico le brindaron la posibilidad de ser portada de grandes revistas como Cosmopolitan, Elle o Vogue.

Con el paso del tiempo, Marisa Jara se reinventó, hasta tal punto que se convirtió en todo un referente de la moda curvy y del movimiento body positive en España. De hecho, fue imagen de Levi’s en su línea de tallas grandes, entre otros tantos proyectos en los que ha destacado especialmente.

Paralelamente a la moda, la sevillana ha hecho apariciones en series y en cine, como es el caso de Un’estate al mare (2008). Por si fuera poco, también ha destacado como diseñadora y empresaria, destacando especialmente su marca de joyería y complementos llamada Jadejara. En 2017, sacó a la luz un libro, La talla o la vida, donde refleja su lucha personal con los trastornos alimentarios.

Su vida personal

A lo largo de los años, se le han conocido muchas parejas, como es el caso del artista Manu Tenorio y el bailaor Joaquín Cortés. Además, ha estado casada hasta en dos ocasiones: primero con el empresario Chente Escribano y, con posterioridad, con el anticuario Manuel Vittorio. Ambas uniones acabaron en separación.

En la actualidad, y desde 2020, mantiene una relación sentimental con Miguel Almansa, asesor inmobiliario. Con él, Marisa Jara logró hacer realidad uno de sus mayores sueños, que era ser madre. En abril de 2022, dieron la bienvenida a su hijo Tomás. Un año después, tras quedarse embarazada de su segundo hijo, sufrió un aborto. Además, hay que mencionar que la vida de la modelo también ha estado marcada por diversos problemas de salud, a los que se ha enfrentado con valentía.

Más allá de la bulimia, que consiguió superar después de tres años de terapia y reflexión, en 2018 se le diagnosticó un cáncer de estómago. Debido a esto, tuvo que ser intervenida de urgencia para extirpar el tumor, así como parte de los órganos afectados. Años más tarde, Marisa Jara se enfrentó a un nuevo contratiempo de salud: nuevos tumores que requirieron operación y tratamiento. Entre ellos, uno en el ovario.