Quién es Jaime Astrain: su edad, su pareja, de dónde es y por qué se retiró del fútbol profesional

Telecinco lo tiene todo preparado de cara a su próximo estreno. Tras un año de larga espera, y tal y como suele tocar por esta época del año, la cadena trae de regreso a su programación su joya de la corona: Supervivientes. El popular reality de supervivencia regresa y, como siempre, lo hace de la mano de nuevos participantes. Uno de los ya confirmados es Jaime Astrain, un ex futbolista madrileño que promete ir a por todas en los Cayos Cochinos de Honduras. Y es que, ya lo han avisado, será de las aventuras más duras de la historia del formato. Pues, hay que ser el mejor si se desea ganar.

Ocupaba la posición de defensa central en sus años deportivos, pero diversas situaciones le llevaron a abandonar la profesión. Ahora, se embarca en uno de los mayores retos profesionales que le ha ofrecido el mundo de la televisión. Pues, para nadie es un secreto que Supervivientes es uno de los concursos más vistos y conocidos del país. Por ello, realizamos un repaso por el lado más profesional y por el lado más personal del participante. ¡Así se presenta!

Su carrera profesional

Nacido el 5 de febrero de 1988 en Madrid, Jaime Astrain Aguado es un ex futbolista que se hizo un hueco en el ámbito deportivo. Su carrera como deportista no duró mucho, pues se retiró con tan solo 27 años. Pero, durante sus años como profesional de este deporte, formó parte de varios equipos. Una trayectoria cuyos orígenes nacieron en la cantera del Atlético de Madrid, militando en los equipos infantil, cadete y juvenil.

A lo largo de su carrera deportiva, Jaime Astrain fue jugador de equipos como el Club Atlético de Pinto, el Pontevedra B, el Club Deportivo Móstoles, el Villarreal B, el Osasuna B, el Córdoba CF, el Écija Balompié, el FC Cartagena y el Real Jaén CF. Fue en el año 2015 cuando decidió retirarse de manera oficial del fútbol profesional, puesto que el madrileño quería vivir nuevos retos y experiencias.

Desde entonces, ha trabajado como modelo y colaborador televisivo. De hecho, fue tertuliano del programa El Chiringuito de Jugones, presentado por Josep Pedrerol. Luego, en el 2023, fue participante del reality Traitors España. Todo ello sumado a su participación en Baila como puedas, programa de La 1 de RTVE.

Su lado más personal

En redes sociales, Jaime Astrain se muestra como un hombre muy cercano con su público. De hecho, en plataformas como Instagram, el modelo acumula más de 336.000 seguidores. Una plataforma donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales. Pero, también muestra momentos que marcan sus días.

Por otro lado, a nivel sentimental, mantiene una relación con Lidia Torrent, la colaboradora televisiva que formó parte del equipo de First Dates. Juntos son padres de una niña que nació en el 2022. Por otro lado, años antes, algunos medios de comunicación lo vincularon con la presentadora Lara Álvarez. Pero, nunca se confirmó un romance de manera oficial ni pública.