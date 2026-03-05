Un análisis relevante de Zapatero

Hubo un tiempo en que Hacienda incentivaba que los autónomos ejercieran su actividad a través de sociedades mercantiles, para tenerlos así más controlados. Pero poco después se dieron cuenta de que esta era una fórmula que podían utilizar para pagar menos impuestos, dado que el tipo del Impuesto sobre Sociedades, alrededor del 25 %, suele ser menor que el del IRPF. En ese momento comenzó la persecución de las que empezaron a denominarse sociedades instrumentales o empresas pantalla: mercantiles creadas por una persona para canalizar una actividad que, en realidad, depende casi exclusivamente de su trabajo personal y apenas cuentan con recursos propios, no tienen estructura, medios ni empleados, por lo que el servicio que ofrecen solo puede realizarse gracias a la intervención directa del propio profesional. Por usar una de estas mercantiles tuvo que dimitir en 2018, apenas siete días después de prometer su cargo, el ministro Maxim Huerta.

El lunes pasado, el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, compareció en la comisión de investigación de la trama PSOE en el Senado, donde se le preguntó sobre el rescate de Plus Ultra por el Ejecutivo de Pedro Sánchez; sus negocios con Análisis Relevante SL, empresa de su amigo Julio Martínez Martínez, asesor de la aerolínea, y su relación con el chavismo. Allí, Zapatero aseguró no haber tenido nunca relación con Plus Ultra, de ningún tipo: «No, en absoluto», aseguró. Afirmó que no habló de Plus Ultra ni con Pedro Sánchez, ni con el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ni con el ex secretario de Estado, Pedro Saura: «No hablé con ninguna autoridad pública, con ningún empleado público, sobre el rescate de Plus Ultra», dijo en el Senado.

El senador popular Fernando Martínez-Maíllo puso sobre la mesa algunos datos públicos acerca de la mercantil Análisis Relevante SL. Esta sociedad fue constituida en febrero de 2020 por el amigo de Zapatero, Julio Martínez, con el objeto social de dedicarse a la prestación de servicios de apoyo, asesoría y consultoría en organización y gestión, así como a la elaboración de informes y estudios de estrategia, análisis de mercado y consultoría de marketing y servicios para empresas e instituciones. Martínez-Maíllo confrontó a Zapatero con los siguientes datos objetivos: Análisis Relevante solo tuvo un cliente, la aerolínea rescatada Plus Ultra, conectada con el chavismo, a la que facturó 140.000 euros en 2020, 183.775 en 2021, 200.572 en 2022 y 125.875 en 2023, cuando cesó su actividad. Un montante de 650.222 euros, que se aproxima bastante al 1 % del importe del rescate.

Asimismo, Análisis Relevante solo tuvo dos proveedores significativos en ese período, Zapatero, a quien pagó unos 460.000 euros, y la empresa de las hijas del ex presidente del Gobierno, Whathefav SL, a la que desembolsó otros 200.000 euros. Cantidades que, sumadas, prácticamente coinciden con los importes que a su vez Análisis Relevante había facturado a la aerolínea rescatada, Plus Ultra. Además, según desveló Martínez-Maíllo, Análisis Relevante era una sociedad que nunca tuvo empleados, sin ingresos ni gastos financieros, sin compras de ningún tipo, ni folios ni bolígrafos, sin inmovilizado, sin ordenadores ni impresoras, ni gasto en amortizaciones. Lo que encaja a la perfección con la definición de las perseguidas por Hacienda, sociedades instrumentales o empresas pantalla, a través de las cuales un profesional factura sus servicios personalísimos a un tercero. En este caso, el objetivo no es el fraude fiscal, ya que Zapatero declaró casi todos los ingresos como autónomo, excepto la parte que facturó la SL de sus hijas. Así que, si la empresa interpuesta como pantalla no lo fue para ahorrarse impuestos, cualquiera con dos dedos de frente puede concluir por qué se hizo.

El amigo de Zapatero, Julito, arrestado el pasado diciembre como lobista de Plus Ultra, dice que los trabajos prestados a la aerolínea rescatada los realizaba él, en su calidad de administrador único de la sociedad, sin cobrar nada a cambio; y que lo que hacía Zapatero era otro tipo de informes genéricos, que tenemos que creer que, pese a lo que le costaban, no reportaron ningún ingreso para Análisis Relevante. Cuando la Agencia Tributaria quiera darse por enterada de lo que dice Julito, le va a meter un paquete millonario, porque está reconociendo un fraude fiscal en su IRPF que deja al de Maxim Huerta en una nadería, pero, seguramente, esto sea lo que ahora menos le preocupe al amigo de Zapatero. Ya veremos si la justicia se cree o no esta bola, pero la opinión pública no está sometida a los mismos criterios y, para los que juzgamos por lo que vemos y entendemos, la actuación de Zapatero respecto al rescate de Plus Ultra no pasa el filtro del más elemental… análisis relevante.