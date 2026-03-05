Ayer por la noche, ante la Asamblea Legislativa reunida en el histórico Palacio del Congreso, el presidente Milei brindó un discurso de una claridad y determinación que quedará en la memoria de quienes creemos en una Argentina que merece crecer y liberarse del lastre de décadas perdidas.

En un mensaje apasionado que abrió el 144° período de sesiones ordinarias, el presidente no dudó en enfrentar la realidad de nuestro país, delinear con firmeza los desafíos por delante y, sobre todo, poner en un rincón a aquellos sectores que representan lo oscuro de la gestión del pasado.

Con palabras directas hacia los diputados peronistas presentes, Milei señaló: «Sería muy bueno debatir con ustedes, si supieran algo», subrayando así la necesidad de abandonar viejas prácticas que han marcado negativamente la vida económica y social de los argentinos.

Desde el estrado, fue contundente al explicar que la Argentina que heredó estuvo «al borde de la destrucción», y que por ello su equipo había asumido la responsabilidad de proponer cambios estructurales sin dilación.

Las referencias a una gestión anterior que «gastó el PBI para intentar ganar una elección» resonaron con fuerza en el recinto, marcando claramente la distancia entre el rigor de una administración que busca resultados y un pasado que generó pobreza y dependencia.

El discurso combinó firmeza con visión de futuro. Entre los anuncios más importantes, el presidente confirmó la intención de presentar paquetes mensuales de reformas estructurales preparados por cada ministerio, un cronograma que calificó como «el calendario año de reformas» destinado a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina.

También enfatizó la necesidad de seguir con una reforma del sistema impositivo, al afirmar que «necesitamos impuestos más bajos y una mayor apertura económica», clave para potenciar la inversión y el crecimiento.

El Presidente enfocó su discurso en la Moralidad en el Estado e hizo un importante reconocimiento a la obra del Dr. Jesús Huerta de Soto, basando este concepto en la eficiencia dinámica, ensayo del Profesor Español, que viene revolucionando la mirada entre la necesidad de eficiencia en un entorno de constante innovación y su relación directa con la moral y la justicia.

Asimismo, anunció que proyectos tradicionales de justicia y calidad institucional, como reformas al Código Civil y Comercial, serán prioridad en la agenda legislativa de 2026. Estas iniciativas están destinadas a fortalecer el marco jurídico para el desarrollo de los argentinos y la seguridad jurídica para los emprendedores, inversores y trabajadores.

Fue particularmente notable cómo el presidente Milei, reafirmando el valor de la libertad y el respeto por la propiedad, destacó que «los gobiernos pasados destruyeron el respeto a la propiedad privada en nuestro país, pero la propiedad es la piedra angular de toda la economía», y se comprometió a profundizar la reforma necesaria para salvaguardarla.

En conjunto, el mensaje fue firme, desafiante contra viejas inercias y lleno de esperanza hacia un futuro en el que la Argentina pueda cumplir su enorme potencial. Para quienes observamos desde el propio Congreso Nacional, representa un momento en que el liderazgo y la visión reformista se encuentran, ofreciendo una hoja de ruta clara para los meses que vienen.

Fue un gran honor como máximo representante de Javier Milei y la Batalla Cultural ante el Reino de España presenciar un momento épico en el que un Presidente dijo la verdad sin titubeos ni formalismo a quienes arruinaron a uno de los países más prósperos del mundo: Mi Argentina.