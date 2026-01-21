Milei pide en Davos «volver a las raíces de Occidente» para tener un «futuro mejor» liderado por EEUU

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha proclamado este miércoles desde el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, «volver a las raíces de Occidente» y poner en su lugar la libertad para tener un «futuro mejor» liderado por Estados Unidos.

En su intervención ante el Foro que reúne a los líderes mundiales, Javier Milei ha hablado de 2026 cómo el año en el que «el mundo ha comenzado a despertar» después de años de «darle la espalda a las ideas de la libertad» y caer en las teorías del «wokismo».

Milei ha señalado, en referencia a la Administración de Donald Trump, que Estados Unidos es el país que mejor encarna este cambio con «el renacer de las ideas de la libertad». «Será el faro de luz que vuelva a encender todo Occidente», ha pronosticado.

«Tenemos por delante un futuro mejor, pero ese futuro mejor existe si volvemos a las raíces de Occidente, esto es, volviendo a las ideas de la libertad», ha concluido en un discurso cargado de tintes ideológicos.

En su discurso pronunciado en el Foro Económico Mundial de Davos 2026, titulado El Renacer de Occidente, Milei ha presentado una defensa contundente y fundamentada del capitalismo de libre empresa como «el único sistema capaz de combinar verdadera justicia ética» con máxima eficiencia económica, proponiendo que Occidente salve su civilización regresando a sus raíces filosóficas, jurídicas y morales.

«Maquiavelo ha muerto», ha dicho y ha rechazado el falso dilema que durante siglos ha enfrentado la eficiencia política con los valores éticos y morales de Occidente. Ha argumentado que la eficiencia genuina surge única y exclusivamente del respeto absoluto a la propiedad privada y a la función empresarial.

El presidente argentino ha recordado sus intervenciones anteriores en el mismo foro: en 2024 advertía de que Occidente se encontraba en peligro; en 2025 denunciaba que las agendas impulsadas por organismos y foros internacionales no eran sino políticas socialistas envueltas en narrativas elegantes y de buenas intenciones, pero con los mismos resultados catastróficos de siempre.

Ha citado el caso de Venezuela como ejemplo paradigmático: caída del 80% del PIB y consolidación de una «narcodictadura sangrienta cuyos tentáculos terroristas se han extendido por el continente». Ante la actual degradación ética y moral provocada por la adopción de una «nueva agenda socialista» —incluido el wokismo—, ha insistido en que ha llegado el momento de impulsar nuevamente las ideas de la libertad, pero ya no desde un enfoque meramente utilitarista, sino desde la demostración de su superioridad ética y moral intrínseca.

Ha señalado que los socialistas contemporáneos ya no niegan la superioridad productiva del capitalismo, sino que lo cuestionan por considerarlo injusto. Por ello, ha demostrado que el capitalismo de libre empresa no solo es más productivo, sino que constituye el único sistema genuinamente justo.

Milei presume de gestión en Davos

Milei ha destacado en Davos los logros de su gestión desde 2023: eliminación de un déficit fiscal del 15% del PIB, reducción de la inflación del 300% al 30%, caída del riesgo país en 2500 puntos básicos, descenso de la pobreza del 57% al 27% y crecimiento económico, todo guiado por valores éticos y no por utilitarismo.

Ha puesto especial énfasis en el Ministerio de Desregulación (o de rendimientos crecientes), que ha impulsado 13.500 reformas estructurales, inspiradas en la curva de palo de hockey del PIB per cápita desde 1800, cuando los rendimientos crecientes multiplicaron la riqueza y redujeron la pobreza extrema del 95% al 10%.

«El mundo ha comenzado a despertar»

Ha dicho que «Occidente ha dado la espalda a la libertad abrazando dosis crecientes de socialismo hipócrita». Sin embargo, «2026 trae buenas noticias: el mundo ha comenzado a despertar. América, con el renacer de las ideas de libertad, se ha convertido en el faro que volverá a iluminar Occidente, honrando sus raíces griegas, romanas y judeo-cristianas».

El mensaje final ha sido claro: «sólo volviendo a las raíces de Occidente —es decir, a las ideas de la libertad— podremos construir un futuro mejor, liderado por Estados Unidos y América».

Ha afirmado que no existe dilema real entre utilitarismo político y política basada en valores: cuando ambos entran en conflicto, el utilitarismo debe descartarse por ser injusto. La salida del actual «oscuro presente» pasa, según Milei, por volver a inspirarse en la filosofía griega, abrazar el derecho romano y retornar a los valores judeo-cristianos. Este retorno a las raíces de Occidente permitirá salvar la civilización y abrir un futuro mejor, con América —y en particular Estados Unidos— como faro renovador que encienda nuevamente la luz de la libertad en todo el mundo occidental, pagando así su deuda civilizatoria con gratitud hacia esas bases fundacionales.

Derecho positivo y derecho natural

Milei ha explicado que la mayoría de los conflictos humanos surgen cuando el derecho positivo se aparta del derecho natural, que es inmutable, universal e intrínseco a la naturaleza humana. «Sólo cuando coinciden existe verdadera justicia; de lo contrario, la ley resulta legal pero ilegítima». Ha derivado de allí los derechos fundamentales a la vida y a la libertad, y los derechos adquiridos —como la propiedad privada— que surgen del trabajo, la donación o la herencia.

Ha definido el liberalismo como el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, basado en la no agresión y en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad, con instituciones emergentes como la propiedad privada, los mercados libres, la competencia, la división del trabajo y la cooperación social.

Finalmente, ha reafirmado que el capitalismo de libre empresa no socava los valores morales; al contrario, «los mercados nos hacen mejores personas al promover progreso, propiedad, paz, armonía y virtudes sociales. Maquiavelo ha muerto: ha llegado el momento de enterrarlo.»