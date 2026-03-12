El frío invernal va a reventar España y está confirmado: los expertos avisan por el cambio que llega en horas

Se acabó el adelanto primaveral que llegó a España hace apenas dos semanas. No más buenas temperaturas, no más sol y no más preguntarse al salir de casa si coger o no el abrigo, al menos por un tiempo. Este fin de semana —a partir del sábado en concreto— vuelve el invierno y sus bajas temperaturas a España.

Aunque las precipitaciones de esta semana ya nos daban pistas de por dónde se iban a dirigir, meteorológicamente hablando, los siguientes días, la AEMET ya lo ha confirmado: vuelve el invierno; a finales de semana bajarán las temperaturas. Aunque entre hoy y el viernes las temperaturas repuntarán hasta los 20 ºC en algunas de las zonas peninsulares, este ambiente se prolongará escasamente en el tiempo. A partir de las primeras horas del sábado, una masa de aire polar barrerá toda la Península Ibérica y las Islas Baleares y nos traerá bajas temperaturas que devolverán el invierno que ya habíamos querido olvidar.

El bajón en las temperaturas será progresivo, acentuándose en las últimas horas del domingo. Las máximas no superarán los 10 ºC, mientras que ciudades como Cuenca o Teruel amanecerán el sábado con temperaturas bajo cero. Respecto a las precipitaciones, no se esperan nevadas especialmente significativas, salvo en el Pirineo o en la Cordillera Cantábrica e incluso podría nevar en las Islas Baleares. Con respecto a la semana que viene, no se sabe con seguridad los próximos fenómenos. Sin embargo, se espera que este escenario atraiga otro viento del norte acompañado con precipitaciones por toda la provincia. Hasta bien entrada la primavera no se espera una estabilidad meteorológica en nuestro país.

Lo recomendable, de momento, es estar preparado este fin de semana para las bajadas de las temperaturas y, dependiendo del lugar, precipitaciones, mientras esperamos como agua de mayo al regreso del sol y de las buenas temperaturas.