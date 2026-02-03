El pronóstico de la marmota Phil: éste es el día en el que va a terminar el invierno en 2026

Cada arranque del mes de febrero llega con ritual curioso que, pese a su sencillez, consigue llamar la atención del mundo entero. En Estados Unidos, miles de personas han estado pendientes, en las últimas 24 horas, de Phil una marmota que, desde hace más de un siglo, predice cuándo llegará la primavera. Y aunque el gesto pueda parecer anecdótico, su pronóstico se ha convertido en algo tan arraigado que ya forma parte de la meteorología popular. Y este año no ha sido distinto ya que la expectación volvió a concentrarse en el pequeño pueblo de Pensilvania en el que se lleva a cabo esta tradición.

La aparición de Punxsutawney Phil, la marmota más famosa del país, se produjo a primera hora del 2 de febrero. Y como marca el ritual, bastó comprobar si veía o no su sombra para que miles de personas asumieran el mensaje del invierno. La respuesta no tardó en correr por todo el país y, como siempre, generó todo tipo de reacciones, bromas y comparaciones con los modelos científicamente contrastados. Y es que, a pesar de que su capacidad predictiva sea cuestionable, el interés por Phil no decae. Su pronóstico forma ya parte del folclore estadounidense y, un año más, ha servido para responder a la misma pregunta que acompaña cada entrada de febrero: ¿cuánto queda de invierno?

Éste es el día en el que va a terminar el invierno según la marmota Phil

El mensaje de este año fue claro. Al salir a Phil de su madriguera, el animal vio su sombra, lo que según la tradición significa seis semanas más de invierno. Es la interpretación clásica del Día de la Marmota del 2 de febrero, una ceremonia que cada año se celebra ante miles de asistentes en Gobbler’s Knob, a las afueras de Punxsutawney.

Phil no es el único animal utilizado en Estados Unidos para este tipo de pronósticos, pero sí el más emblemático: se le considera el meteorólogo más veterano del país, con registros que se remontan al siglo XIX. La leyenda dice incluso que siempre ha sido el mismo Phil, algo que sus organizadores mantienen con humor y cierto misterio.

La ciencia, sin embargo, va por otro lado

La tradición es pecular, pero su fiabilidad deja mucho que desear. Los registros de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) muestran que Phil acierta bastante menos de lo que cabría esperar: en los últimos 20 años, sus predicciones han coincidido con la realidad apenas en torno a un 35% de las ocasiones. El ejemplo más reciente lo dice todo. El año pasado anunció un invierno prolongado y, sin embargo, febrero se comportó dentro de lo normal y marzo acabó situándose entre los meses más cálidos jamás medidos en el país.

Y es que la meteorología moderna opera con modelos muy complejos. Los meteorólogos elaboran pronósticos de temperaturas y precipitaciones que abarcan desde una semana hasta un año vista. Para febrero, las perspectivas son dispares para Estados Unidos: se espera más frío de lo normal en buena parte del este, mientras que el oeste y las Llanuras del Sur apuntan a una especie de primavera adelantada. El resto del país sigue siendo una incógnita, porque los pronósticos a largo plazo no siempre logran anticipar con precisión episodios locales de frío o calor.

Un invierno que no se parece al de años anteriores

Dado que Phil predice el tiempo que va a hacer en Estados Unidos, debemos fijarnos en cómo ha sido su invierno y que parece que no está siguiendo un único patrón. Mientras la mitad oriental del país encadena episodios de frío muy severo, con heladas prolongadas, tormentas peligrosas y ciudades de los Grandes Lagos o del noreste registrando uno de sus inviernos más duros en décadas, al otro lado del mapa ocurre justo lo contrario. Desde las Montañas Rocosas hacia la costa oeste, el ambiente se ha mantenido anormalmente templado, hasta el punto de que unas 150 localidades, entre ellas Phoenix o Las Vegas, están viviendo el invierno más cálido del que tienen registro.

Los meteorólogos llevan tiempo advirtiendo de que estas diferencias extremas se están volviendo más habituales. El invierno es ya la estación que más rápido se calienta en buena parte del país y, aunque aún pueden aparecer irrupciones de aire ártico o tormentas potentes, son episodios que se van quedando aislados frente a una tendencia general mucho más suave.

¿Y cuándo termina realmente el invierno en 2026?

Aquí conviene distinguir tradición de astronomía. El invierno terminará oficialmente el 20 de marzo, con la llegada del equinoccio de primavera. Ese es el cambio de estación reconocido científicamente, independientemente del pronóstico de Phil. Otra cosa es el comportamiento del tiempo. La experiencia demuestra que, en muchos lugares, las condiciones frías pueden prolongarse unas semanas más o, por el contrario, retirarse antes. Tal vez debido a ese margen de incertidumbre es precisamente lo que hace que el pronóstico de Phil mantenga su encanto a pesar de su escasa fiabilidad.