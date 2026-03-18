La madre acusada de arrojar a su bebé a un contenedor de Mallorca: «Lo tenía que haber echado al campo»

La madre acusada de arrojar a su bebé en un contenedor en la localidad de Porto Cristo (Mallorca) en 2023 aseguró a una amiga suya días después a los hechos que «lo tenía que haber echado al campo» en el momento de nacer.

Unas declaraciones que se han podido conocer este miércoles en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Baleares gracias a las llamadas telefónicas que mantuvo la procesada y que fueron intervenidas por la Policía Nacional.

«Lo hicimos mal. Lo tenía que haber tenido aquí y haberlo echado al campo», le dice a su amiga, quien le insiste en que no acuda a la comisaría hasta que no le hagan la autopsia a la bebé, a la vez que le dice que la criatura no tenía posibilidades de sobrevivir.

Sin embargo, varios facultativos del Instituto de Toxicología del Servicio de Histopatología que analizaron el cráneo, los ojos y los pulmones de la bebé han manifestado ante el juez que el feto estaba vivo en el momento en que se produjeron las lesiones.

Los doctores han indicado que a la luz de los análisis que llevaron a cabo pudieron constatar que hubo sufrimiento fetal y que la infección de la placenta pudo desembocar en un parto prematuro.

En esta misma línea declaró el Policía Nacional que se encargó de atender a la llamada del bebé. El agente aseguró que a su llegada al lugar la criatura presentaba algún movimiento. «Tenía algún espasmo y algún movimiento. Se movía un poquitín. Una piernecita se le movía», recordó ante el juez.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 2023, cuando la mujer, que estaba embarazada de 26 o 27 semanas, se puso de parto en el interior de un vehículo en el que viajaban junto a los otros dos procesados. Después de dar a la luz, y a pesar de encontrarse en las inmediaciones de un centro hospitalario, la madre de la bebé entregó el cuerpo del neonato al hombre para que lo arrojara a un contenedor próximo. Instantes después huyeron del lugar.

La Fiscalía solicita para la madre y el tío del bebé la prisión permanente revisable como supuestos autores de sendos delitos de asesinato. También está acusada la cuñada de la madre, quien se enfrenta a una multa de 5.400 euros como supuesta autora de un delito de omisión del deber de socorro.

La Fiscalía defiende que la bebé «nació viva y llegó caliente al hospital», donde la llevaron después de ser encontrada en el contenedor. «A la bebé la mataron porque la tiraron al contenedor y la abandonaron», dijo en su informe inicial la representante del Ministerio Público.

El segundo juicio sobre este caso arrancó el pasado viernes después de que el primero se anulara por las dudas suscitadas en torno a la competencia de un perito. La jueza tuvo en cuenta que la única prueba presentada por la defensa, que sostenía que el bebé murió de un aborto, no podía considerarse válida dado que la ley de enjuiciamiento criminal exige que la persona que haga el informe tenga un título oficial.

En la primera sesión del juicio, varios periodistas de la televisión pública balear IB3 fueron atacados por familiares de los acusados. Pere y Gastón, periodistas del programa Ara Anam, fueron víctimas de un intento de agresión mientras cubrían el juicio.