Periodistas de IB3 atacados mientras cubrían el juicio del bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo

A primera hora de este viernes, mientras arrancaba un juicio que ha conmovido a toda Mallorca, un acto de violencia puso en peligro a los profesionales de la información: Pere y Gastón, periodistas del programa Ara Anam de IB3, fueron víctimas de un intento de agresión mientras cubrían la primera sesión del juicio por la muerte de un bebé encontrado en un contenedor en Porto Cristo.

El susto fue mayúsculo, pero por fortuna ambos se encuentran bien. Sin embargo, este ataque evidencia un preocupante desprecio por la labor periodística y la libertad de informar en nuestra sociedad. «Desde IB3, condenamos con firmeza este comportamiento violento y reiteramos nuestro compromiso de informar con rigor y seguridad», apuntaban desde la televisión autonómica.

Ara Anam, es el magazine de las mañanas del canal autonómico público, presentado por Magdalena Serra y Rosa de Lima, que en los últimos meses ha experimentado un espectacular aumento de audiencia apostando por los temas humanos, de actualidad, sucesos, sociedad etc…

El juicio que se inició de nuevo este viernes, no es menor: un nuevo jurado popular juzga a la madre y al tío del bebé, después de que el primer juicio se anulase por dudas sobre la competencia de un perito. La Fiscalía pide prisión permanente revisable para ambos como supuestos autores de sendos delitos de asesinato. Además, la cuñada de la madre se enfrenta a una multa de 5.400 euros por omisión del deber de socorro.

Los hechos, estremecedores, ocurrieron el 3 de noviembre de 2023, cuando la madre, embarazada de 26-27 semanas, dio a luz en un vehículo junto a los otros procesados. A pesar de encontrarse cerca de un hospital, entregó al hombre el cuerpo del recién nacido para que lo arrojara a un contenedor, antes de huir del lugar.

El juicio promete ser uno de los más delicados de los últimos años en la isla, y la seguridad de los profesionales que cubren la información debe ser prioridad absoluta. Este intento de agresión a los periodistas de IB3 subraya la importancia de proteger a quienes se juegan la seguridad para mantener a la sociedad informada.

Desde OKBALEARES nos solidarizamos con nuestros compañeros de IB3 Televisión y condenamos de forma contundente esta agresión.