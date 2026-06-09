Stan Wawrinka, ganador de tres Grand Slams, último invitado de lujo para la hierba del Mallorca Championships de Calvià

El Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships ha cerrado su cuadro de jugadores por todo lo alto. Stanislas Wawrinka, el mítico tenista suizo ganador de tres Grand Slams, y el griego Stefanos Tsitsipas son las espectaculares incorporaciones de última hora para el torneo sobre hierba que se disputará en Santa Ponsa (Calvià) del 20 al 27 de junio.

Los aficionados mallorquines al tenis tendrán una última oportunidad de oro para disfrutar de Wawrinka. A sus 41 años, este auténtico gladiador de la raqueta afronta la última temporada de su carrera antes de colgarla definitivamente. El suizo llega con un palmarés de leyenda a sus espaldas, habiendo conquistado tres majors tras batir en las finales a gigantes de la historia del tenis: dos a Novak Djokovic y una a Rafa Nadal.

Por su parte, Tsitsipas llega a la isla con ganas de reivindicarse en un torneo en el que se proclamó campeón en 2022. Aunque actualmente no atraviesa el mejor momento de su carrera, el griego es un talento consagrado que se mantuvo en el Top 10 del ranking ATP durante muchos años y que ya sabe lo que es disputar dos finales de Grand Slam.

El que fuera entrenador de Rafa Nadal y actual director del torneo, Toni Nadal, ha asegurado que «el reto cada año es mantener o mejorar el nivel del cuadro, y este año es muy alto. Tenemos grandes nombres y grandes jugadores, como Bublik, Tsitsipas, Wawrinka o Kyrgios, capaces de ofrecer un tenis de primer nivel».

Además, ha indicado que «muchos jugadores eligen venir a Mallorca por el trato que reciben, por la calidad de la hospitalidad y porque aquí se sienten a gusto».

Por otro lado, ha explicado que las condiciones del Mallorca Championships son «ideales para preparar Wimbledon» ya que cuenta con «pistas en perfecto estado, buen clima y la posibilidad de entrenar cada día, algo que no siempre ocurre en otros torneos».