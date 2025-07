Tsitsipas sigue dando tumbos: rompe con su entrenador dos meses después de contratarle

Stefanos Tsitsipas ha puesto punto y final a su etapa junto a Goran Ivanisevic. El griego no atraviesa por su mejor momento después de sus tempranas eliminaciones en Roland Garros y Wimbledon. Unos dolores lumbares le obligaron a retirarse en primera ronda del torneo londinense. Casi un mes después, el tenista de 26 años ha anunciado su ruptura con su entrenador dos meses después de unir sus caminos.

«Trabajar con Goran Ivanisevic fue una experiencia breve, pero intensa, un capítulo realmente valioso en mi trayectoria. Agradezco el tiempo, el esfuerzo y la energía que dedicó a mí y a mi equipo. Como ahora seguimos caminos separados, sólo siento respeto por Goran, no sólo por lo que ha logrado en el tenis, sino también por quién es como persona. Le deseo lo mejor en el futuro», afirmó Stefanos en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Tsitsipas e Ivanisevic se juntaron tras el batacazo sufrido en Roland Garros. El heleno cayó en segunda ronda frente al italiano Matteo Gigante, consumando así un nuevo fracaso en su temporada. Las cosas no le están siendo al griego, que llegó a ser número tres del mundo en 2021 y ahora ocupa el puesto número 29 del ranking ATP y bajando. Por eso ha decidido emprender un nuevo rumbo en su carrera y cortar con el ex tenista croata, sobre el que dijo que «es difícil trabajar con dictadores que hablan mal de ti».

«Si trabajo con las personas adecuadas se crea un buen ambiente en el que estoy cómodo. Eso no implica que sentirme cómodo equivalga a que se deje de entrenar cuando yo quiera o que lo haga a menor intensidad. La gente de mi confianza es aquella que valora el esfuerzo y genera un ambiente de trabajo agradable en el que pueda desarrollarme. Es difícil trabajar con dictadores que hablan mal de ti y no son cercanos conmigo ni mi entorno. Quiero construir un equipo que sea una familia, con los que pueda contar como amigos cuando acabe mi carrera», dijo en el medio griego SDNA durante un acto benéfico celebrado en su país antes de comunicar su ruptura.

Tsitsipas vuelve con su padre

Después de esas palabras hacia el que ha sido su entrenador estos dos meses, Tsitsipas anunció que volverá con su padre, Apostolos Tsitsipas: «No fue correcta la manera en que traté a mi padre y puse fin a nuestro trabajo juntos. Lo hemos hablado y me he disculpado con él. Estamos explorando nuevas maneras de comunicarnos para que no vuelvan a suceder episodios como ese. Amo a mi padre con todo mi corazón, lo que ha hecho por mí es muy emocionante. No quiero separarme nunca de mi familia. Puede que surjan tensiones, pero no encontraré con nadie una relación como la que tengo con mi padre».

«Los errores que he cometido en mi carrera son que, en algunas etapas, he competido en exceso y he entrenado demasiado, lo cual arruinó mi estado de ánimo y mi relación con el tenis. Hay que saber cuándo parar y tener claro que el talento sólo no basta. Cada uno debe encontrar su manera de estar en la élite. Ahora mismo me siento más cerca del Stefanos de 15 años que amaba el tenis. Estoy entrenando entre tres y cuatro horas diarias con la mentalidad correcta, creo que si sigo así, pronto volveré donde merezco estar», agregó.

Ivanisevic le contesta

Tras escuchar las declaraciones del tenista heleno, Goran Ivanisevic le respondió desde Umag y le acusó de no estar «ni mental ni físicamente preparado». «El tenis es un deporte individual, y él no estaba ni mental ni físicamente preparado. Primero tiene que recuperarse, si no está al cien por cien, ¿cómo va a jugar contra los mejores? Tiene que estar listo para esperar su oportunidad. Es un largo camino, no hay una varita mágica, pero es un jugador demasiado bueno para estar donde está», señaló el que fuera número dos del mundo.