Tsitsipas pasa del surrealismo a criticar el Mutua Madrid Open: «La pista está injugable»

No fue un debut tranquilo para Tsitsipas en el Mutua Madrid Open, ni por el rival ni por las circunstancias. Tuvo que aplicarse para frenar la derecha de Struff y apagar el ímpetu con el que se llevó la segunda manga que igualó el partido. El griego elevó sus puntos ganados con su servicio y terminó reduciendo al tenista alemán. Tan concentrado estuvo que dejó un momento surrealista.

Cuando se llevó el punto de partido y certificó su victoria, el griego no se había percatado de que era el punto definitivo, creía que simplemente se trataba de una rotura al servicio de Struff. De hecho, Tsitsipas se sentó en su banquillo para el rutinario descanso, hasta que vio la grada en pie, su rival felicitándole, la carcajada de su pareja Paula Badosa en la grada y ya sí acudió al centro de la pista a festejar.

De hecho, la superficie ha sido el punto de su crítica contra el torneo de Madrid. El griego no jugo en la Manolo Santana, que es la pista central, ni siquiera en la Arantxa Sánchez Vicario, la segunda del torneo. Lo hizo en la estadio 3 y se quejó de la pista. Cabe recordar que cada torneo presenta unas características propias, es decir, la altura de Madrid no es la misma que Montecarlo, la humedad tampoco y eso influye.

«La gente no lo entenderá del todo, pero la pista de Barcelona es más lenta que la de Montecarlo. En Barcelona hay muchos más intercambios, y aquí noto que no tenemos tantas armas, sino que hay que potenciar lo que tienes porque los golpes se amplifican. Roma es parecida a Montecarlo y Barcelona, y en Roland Garros en cada pista es diferente, pues en la Suzanne Lenglen no hay tanto bote pero en la Phillippe Chatrier si, y puedes dar mucha velocidad a la bola», argumentó el griego.

Tsitsipas considera las características de las pistas de Madrid muy distintas a las demás en el circuito: «La pista estaba injugable hoy, la notaba como una pista de hielo cuando me intentaba deslizar. No había sentido nunca algo así en una pista de tierra batida. Es una tierra diferente a la que se suele usar, yo tengo mucha experiencia en esta superficie y es frustrante jugar así», añadió.

Tsitsipas es uno de los estandartes que se mantiene en el torneo tras la eliminación de Djokovic y las bajas de Alcaraz y Sinner. También es partidario de aligerar el calendario. «Tenemos que ajustarlo, es algo muy necesario. Entendemos que hay contratos que hay que respetar, pero hay muchos Masters 1000 en el año y además son de asistencia obligatoria. Una vez tuve que jugar Indian Wells y Miami sin estar al 100% y la verdad es que no fue una buena experiencia, finalizó.