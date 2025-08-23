Gloria Estefan dará el pregón de la Fiesta de la Hispanidad 2025 en Madrid

Gloria Estefan será la pregonera de la Fiesta de la Hispanidad 2025 en Madrid. La legendaria cantante Gloria Estefan será la pregonera de la Fiesta de la Hispanidad 2025 en Madrid, uno de los eventos culturales más importantes del año. La artista cubanoestadounidense, referente de la música latina y ganadora de múltiples premios Grammy, inaugurará oficialmente las celebraciones con un pregón que rendirá homenaje a la diversidad, la tradición y la unión de los países hispanohablantes. Actuará de forma gratuita el domingo 5 de octubre, en la Plaza de Colón.

El pregón de Gloria Estefan marcará el inicio de un amplio programa de actividades que se desarrollará en Madrid y otras ciudades españolas, con conciertos, exposiciones, gastronomía y espectáculos que celebran la cultura hispana. La presencia de la intérprete de éxitos como Conga o Rhythm Is Gonna Get You convierte esta edición de #Hispanidad2025 en una cita ineludible para los amantes de la música y la cultura.

Con este reconocimiento, Gloria Estefan se suma a la lista de personalidades internacionales que han participado en la Fiesta de la Hispanidad, consolidando el evento como un escaparate global del patrimonio cultural común que une a millones de personas en todo el mundo.

🎉 @GloriaEstefan será la pregonera de #Hispanidad2025. 🗓️ Actuará gratuitamente el domingo 5 de octubre, en la Plaza de Colón. 🎵 No te lo pierdas, porque en Madrid caben todos los acentos. +Info: https://t.co/sUe4bmTrT3 pic.twitter.com/uB90nl3Z3U — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) August 21, 2025

Una artista símbolo de la cultura hispana

Con más de cuatro décadas de carrera, Gloria Estefan es una de las figuras más influyentes de la música latina. Ganadora de ocho premios Grammy y autora de clásicos como Conga, Rhythm Is Gonna Get You o Mi Tierra, su música ha trascendido fronteras y generaciones, llevando los ritmos cubanos y latinos a escenarios internacionales.

Su participación en la Fiesta de la Hispanidad 2025 es un reconocimiento a su papel como referente cultural y como defensora del legado hispano en el mundo.

Una fiesta que une culturas

La Fiesta de la Hispanidad celebra cada año la diversidad y los lazos que unen a los más de 500 millones de hablantes de español en el planeta. En 2025, Madrid volverá a ser el epicentro de una programación que incluirá conciertos, exposiciones, actividades gastronómicas y espectáculos en la calle. El pregón de Estefan será uno de los momentos más esperados, ya que combinará música, palabras de homenaje a la cultura hispana y un mensaje de unidad.

Madrid, capital de la Hispanidad

Durante varios días, la capital española se vestirá de gala para acoger delegaciones de países iberoamericanos, festivales folklóricos y encuentros culturales. La Plaza Mayor, el Palacio Real y el Paseo del Prado serán algunos de los escenarios principales, reforzando la posición de Madrid como punto de encuentro internacional de la hispanidad.

Una fiesta global

La designación de Gloria Estefan como pregonera de la Fiesta de la Hispanidad 2025 ha generado gran expectación en redes sociales y medios de comunicación, con miles de mensajes celebrando su elección. Para los organizadores, su figura representa a la perfección el espíritu del evento: talento, diversidad e identidad compartida.

Con su pregón, Gloria Estefan abrirá unas celebraciones que no solo buscan honrar el pasado común, sino también proyectar hacia el futuro la riqueza cultural de los pueblos que comparten la lengua española.