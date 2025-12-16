Mbappé gana al PSG: un tribunal francés condena al club a pagarle 60 millones

Victoria de Mbappé fuera de los terrenos de juego sobre el PSG. El litigio entre el jugador y el club parisino se extendía desde hace dos años y estaba motivado por la reclamación de Kylian a los últimos meses de salario y prima que la entidad gala se negó a abonar. Este martes, el tribunal laboral francés que examinaba el caso ha dado la razón a Mbappé y ha condenado al PSG abonarle 61 millones de euros. La sentencia tiene ejecución inmediata.

Mbappé decidió llevar al PSG a los tribunales por los salarios correspondientes a abril, mayo y junio de 2024, poco antes de abandonar el club francés rumbo al Real Madrid como agente libre. Fue el epílogo de un libro lleno de desplantes por parte de la entidad gala al futbolista. Todo ha finalizado este martes con la sentencia por la que el PSG deberá pagar los tres meses de salario y una prima ética que asciende a los 60 millones de euros en total.

El tribunal impuso también la ejecución provisional de la sentencia, por lo que el PSG tendrá que pagar incluso en el previsible caso de que la recurra. Además, el club vio como los jueces desestimaban todas sus peticiones, que ascendían a 450 millones de euros al considerar «desleal» el comportamiento de Mbappé, a quien reprochan que conocía su intención de abandonar el equipo tras la temporada 2023/2024 pero no lo comunicó.

Los abogados de Mbappé se mostraron muy satisfechos con la sentencia, aunque les otorgara menos del dinero que reclamaban. «Llevamos 18 meses reclamando el pago de los salarios que le debían y es lo que hemos obtenido», dijo a la salida del tribunal la abogada del futbolista, Delphine Verheyden. Frédérique Cassereau, también letrada del jugador, aseguró que sería «elegante» por parte del club no recurrir la sentencia, que consideró «histórica» porque afianza los derechos de los jugadores frente a los clubes.

El litigio entre Mbappé y el PSG comenzó tras la salida del delantero al Real Madrid en el verano de 2024, al que llegó libre, sin tener que pagar indemnización de traspaso al club francés. La entidad presidida por Nasser Al Khelaifi no le pagó los últimos tres meses de salario, que consideró que formaban parte del acuerdo verbal alcanzado por el futbolista a principios de aquella campaña, cuando comunicó que no haría efectivo el tercer año de un contrato rubricado en 2026 que era opcional.

Entonces el club le apartó del primer equipo y solo le reintegró en el mismo cuando llegaron a ese acuerdo verbal. Pero el futbolista niega su legitimidad al considerar que nunca fue inscrito en la Liga y que no se habló de cifras concretas. Ahora se pone el punto y final con la sentencia que obliga al PSG a pagar 60 millones de euros a Mbappé.