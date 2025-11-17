Mbappé reclama una indemnización de 240 millones de euros al PSG

La guerra entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain (PSG) vive una nueva batalla este lunes. El jugador del Real Madrid reclama alrededor de 240 millones de euros a su antiguo club. Ambas partes están citadas para una audiencia ante el Tribunal Laboral de París. Los abogados de Mbappé reclaman 55 millones de euros que el PSG le adeuda en concepto de salarios y primas que el club no le abonó en los últimos meses de su estancia. Además, el equipo jurídico del futbolista pretende que su último contrato con los parisinos sea reconocido como indefinido, en lugar de temporal.

El equipo de la capital francesa argumenta que se llegó a un acuerdo verbal con Mbappé en verano de 2023 en el que el jugador se comprometió a perdonar los 55 millones de euros que el club le debía en diversos conceptos como salarios, bonus y primas. Los abogados del jugador lograron embargar estas cantidades en las cuentas del PSG, pero la sanción fue levantada por un tribunal por incompetencia del mismo para emitir una sentencia. El Tribunal Laboral de París será el encargado de resolver sobre los 55 millones en disputa y la naturaleza del contrato.

La relación entre Kylian Mbappé y el PSG fue tortuosa durante los últimos años del delantero en París. El galo estuvo cerca de abandonar el equipo en 2022, pero una millonaria renovación aplazó su marcha al Real Madrid a julio de 2024. Mbappé llegó como agente libre aquel verano, después de haber rechazado en 2023 una oferta de Arabia Saudí que hubiera dejado 300 millones de euros en las arcas del PSG. La disputa sigue vigente, pese a que el jugador retiró una demanda por acoso e intento de extorsión para que firmara una extensión de contrato.

Mbappé cuenta con el caso Rabiot

Los abogados de Mbappé se ampararán en la jurisprudencia reciente para tratar de convertir el último contrato del francés en el PSG como indefinido. El Tribunal de Apelación de París ya falló en favor de Adrien Rabiot, que reclamaba al PSG una indemnización por el mismo motivo. El centrocampista mantenía una disputa judicial con el club desde que en 2019 saliera como agente libre tras unos meses en los que el club le suspendió de empleo y sueldo. El pasado mes de mayo, el equipo parisino fue condenado a pagar 1,3 millones de euros a Rabiot en concepto de «reclasificación de sus contratos con el PSG».

Según apunta Bloomberg, el monto total que reclama Kylian Mbappé asciende a los 240 millones de euros. Pese a que la audiencia se produce a día de hoy, lunes 17 de noviembre, se espera que el tribunal no emita un fallo hasta pasados varios meses tras seguir sus cauces judiciales habituales. Después de siete años en París, donde se convirtió en máximo goleador de la historia del PSG con 256 tantos, la herida entre ambos sigue sin cerrarse.