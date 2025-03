Rabiot carga duramente contra Al-Khelaifi por insultar a su madre y a su padre fallecido

Adrien Rabiot ha cargado duramente este lunes contra Nasser Al-Khelaifi por haber insultado a su madre y a su padre fallecido en el choque que disputaron PSG y Olympique de Marsella este fin de semana en el Parque de los Príncipes. El duelo estuvo marcado (y ensuciado) por el regreso de Rabiot al estadio donde juega el equipo de su vida con la camiseta del eterno rival.

«Insultar a una madre y a un padre fallecido…Todo vale la pena algún día. No lo llevarás al cielo. Créeme, Nasser puedes tener todo el dinero del mundo e incluso más, pero no puedes comprar clase», escribió el centrocampista del Olympique de Marsella en sus redes sociales.

Sa maman m’a fait un procès, j’ai pas tjs été indulgent avec lui. Mais il y a des choses plus importantes dans la vie. Soutien 100% pour Adrien Rabiot ! pic.twitter.com/QjGk5cvKXH — Daniel Riolo (@DanielRiolo) March 17, 2025

Por ello, y por su salida en 2019 a la Juventus, los ultras del conjunto parisino la tomaron tanto contra el centrocampista como contra su madre, Véronique Rabiot, que ejerce como su representante, y también el padre del futbolista, que falleció en 2019 tras sufrir una larga enfermedad.

Tras lo sucedido en París, la madre de Rabiot anunció que denunciará los insultos que ella y su hijo sufrieron durante el encuentro de este domingo. «Por supuesto que presentaré una denuncia. No entiendo por qué no se detuvo el partido. No entiendo por qué nadie está indignado», afirmó la madre a ‘France Info’ acerca de lo acontecido, a lo que añadió: «Estoy realmente indignada, realmente indignada, por lo que se puede decir, escribir, sin que nadie reaccione».

Aunque dicho material ofensivo fue retirado del estadio del PSG, numerosos radicales siguieron atacando verbalmente a la familia Rabiot, con insultos contra el jugador y su madre, además de otros de contenido homófobo. «La promiscuidad se transmite de madre a hijo», indicaba una pancarta en la que aparecían dibujados tanto Rabiot como su madre en la zona de los ultras del PSG.

Otra pancarta que llamó mucho la atención, a pesar de que no iba acompañada por un tifo, decía: «Lealtad para los hombres, traición para las pu**s. De tal palo, tal astilla». «Véronique, la perra…», «Vero ¿quién es su verdadero padre? ¿Dehu, Fiorese, Cana o Heinze?», fueron otros carteles con graves insultos a la madre de Rabiot, que decidió llevar el brazalete de capitán ante el PSG, pese a que habitualmente lo lleva su compañero Leonardo Balerdi.