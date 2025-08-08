La alcaldesa de Jumilla: «Regular el uso de espacios deportivos no es excluir a la comunidad musulmana»

La alcaldesa de Jumilla, Seve González (PP), ha defendido este viernes que regular el uso de espacios deportivos «no excluye a que la comunidad musulmana o cualquier otro colectivo pueda usarlos». Eso sí, «siempre y cuando cumplan con los requisitos técnicos, no políticos ni ideológicos».

Además, ha destacado que «hay espacios públicos que se adaptarán a lo que la comunidad islámica requiere».

La regidora de esta localidad murciana se ha pronunciado así en una entrevista en Espejo Público (Antena 3) sobre la moción aprobada recientemente en el Pleno del Ayuntamiento que prohíbe que los musulmanes celebren sus fiestas islámicas en el polideportivo municipal. Hasta ahora, el Consistorio cedía sus instalaciones para la celebración del fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero.

La iniciativa fue presentada por Vox y apoyada por el PP. Frente a las críticas del PSOE, que tilda la iniciativa de «xenófoba, racista y discriminatoria», la alcaldesa ha defendido que el Consistorio no ha vetado nada y que defiende la Constitución y la libertad de culto.

Ha explicado que la medida se circunscribe a unos «espacios en concreto», los polideportivos municipales, que considera que «no son el lugar correcto para llevar a cabo estos actos religiosos» sino únicamente deportivos.

González ha insistido en que «hay otros espacios municipales que no son deportivos» que se «cederán para todo tipo de actividades», incluidas las religiosas.

Preguntada si cree que a raíz de la polémica suscitada habrá problemas de convivencia en Jumilla, la alcaldesa ha contestado: «Aquí convivimos 72 nacionalidades diferentes y no ha habido, ni hay, ni va a haber ningún problema de convivencia».