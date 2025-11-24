Quién es Jordi Pujol: su edad, su mujer e hijos, de qué partido era, y de qué se le acusa

Jordi Pujol es una de las figuras más relevantes de la política catalana de las últimas décadas. Ahora, se enfrenta a uno de los juicios más mediáticos de España, programado para comenzar este 24 de noviembre, junto a sus siete hijos. La Fiscalía le acusa, junto a su familia, de presunto enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad documental, relacionados con el patrimonio familiar oculto durante décadas.

El juicio, que se espera que dure varios meses, incluye la declaración de más de 250 testigos. Debido a su edad avanzada y problemas de salud, Jordi Pujol participará en parte del proceso mediante videoconferencia.

Quién es Jordi Pujol y cuántos años tiene

Jordi Pujol i Soley es un político nacido el 9 de junio de 1930 en Barcelona (95 años actualmente). Fue presidente de la Generalitat de Cataluña durante más de dos décadas (desde 1984 hasta 2003) y lideró la formación Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y la coalición Convergència i Unió (CiU)

La mujer y los hijos de Jordi Pujol

Jordi Pujol formó una familia numerosa junto a su esposa Marta Ferrusola. Juntos tuvieron siete hijos, muchos de los cuales están implicados en las investigaciones sobre el patrimonio familiar

Esposa:

Marta Ferrusola Lladós: se casaron en 1956 y estuvieron juntos hasta su fallecimiento en julio de 2024. Figura influyente en la política y la gestión familiar; ha sido implicada en investigaciones relacionadas con la fortuna familiar.

Hijos:

Jordi Pujol Ferrusola : Nacido en 1958 y acusado de gestionar parte del patrimonio familiar oculto y de participar en las tramas de blanqueo. Conocido como júnior , gestionó y multiplicó los fondos en Andorra.

: Nacido en 1958 y acusado de gestionar parte del patrimonio familiar oculto y de participar en las tramas de blanqueo. Conocido como , gestionó y multiplicó los fondos en Andorra. Marta Pujol : segunda hija del matrimonio. Implicada en las investigaciones sobre la fortuna familiar y presuntos delitos fiscales. Cuando su padre era presidente de la Generalitat, encadenó doce encargos para impulsar proyectos, sólo uno con concurso.

: segunda hija del matrimonio. Implicada en las investigaciones sobre la fortuna familiar y presuntos delitos fiscales. Cuando su padre era presidente de la Generalitat, encadenó para impulsar proyectos, sólo uno con concurso. Josep Pujol : nacido en 1963. También imputado por su participación en la gestión del patrimonio familiar y blanqueo de capitales. Junto a júnior , es el único hijo a quien acusa la Abogacía del Estado, que le solicita 4 años y medio de prisión.

: nacido en 1963. También imputado por su participación en la gestión del patrimonio familiar y blanqueo de capitales. Junto a , es el único hijo a quien acusa la Abogacía del Estado, que le solicita 4 años y medio de prisión. Pere Pujol : nacido en 1965. Involucrado en la causa judicial junto con sus hermanos.

: nacido en 1965. Involucrado en la causa judicial junto con sus hermanos. Oriol Pujol : nacido en 1966. Fue secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya. Ha estado implicado en otros casos judiciales como el caso ITV o el caso Palau. En 2019 ingresó en prisión para cumplir una condena de dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones ilegales de empresarios afines a cambio de favorecerles en el caso ITV.

: nacido en 1966. Fue secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya. Ha estado implicado en otros casos judiciales como el caso ITV o el caso Palau. En 2019 ingresó en prisión para cumplir una condena de dos años y medio de cárcel por cobrar de empresarios afines a cambio de favorecerles en el caso ITV. Mireia Pujol : nacida en 1969. Se le acusa de asociación ilícita/organización criminal y blanqueo de capitales.

: nacida en 1969. Se le acusa de asociación ilícita/organización criminal y blanqueo de capitales. Oleguer Pujol: nacido en 1972, el hijo menor. Implicado en el caso familiar; algunas piezas judiciales sobre él se han archivado en otros procesos relacionados.

De qué partido era Jordi Pujol

Jordi Pujol es el fundador de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), un partido de ideología nacionalista catalana y centrista, que desempeñó un papel central en la política catalana durante las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI. CDC formaba parte de la coalición Convergència i Unió (CiU), que gobernó Cataluña de manera ininterrumpida durante más de veinte años bajo la presidencia de Pujol.

De qué se le acusa a Jordi Pujol

Jordi Pujol y su familia están acusados de formar una organización familiar destinada al enriquecimiento ilícito, ocultando parte de su fortuna en el extranjero, especialmente en Andorra. La Fiscalía les imputa blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental y asociación ilícita, relacionados con el patrimonio familiar acumulado durante décadas. Se ha solicitado 9 años de prisión para Jordi Pujol y penas de entre 8 y 29 años para sus hijos, además de multas millonarias y la devolución de los fondos ocultos.