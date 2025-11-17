Los médicos forenses que examinaron al ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol han concluido que sufre un «deterioro cognitivo moderado», por lo que no está «en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio» ni dispone de «capacidad procesal» para defenderse.

El informe fue encargado por la Audiencia Nacional después de que la defensa de Jordi Pujol, quien a sus 95 años está hospitalizado en Barcelona por una neumonía, pidiera al tribunal que valorara su capacidad para ser juzgado y que le permitiera seguir el juicio por videoconferencia.

Tras recibir el informe forense, la Audiencia Nacional ha dictado una providencia, en la que cita a Pujol para que los jueces puedan examinarlo directamente el próximo lunes, antes del inicio del juicio, aunque le permite comparecer por videoconferencia.

Antes de hacerlo, los médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (IMLCFC) que exploraron al presidente catalán por orden de la Audiencia Nacional están citados para que ratifiquen su dictamen, junto al médico forense de la Audiencia Nacional.

Los forenses, que se entrevistaron con Jordi Pujol en su propio domicilio de Barcelona para explorarlo, sostienen en su informe que el ex president sufre un «diagnóstico de trastorno neurocognitivo 2 de tipo mixto, alzhéimer y vascular», informa Efe.

Ese trastorno provoca en el ex president «un deterioro cognitivo moderado, siendo éste irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz», por lo que los forenses sostienen que no está «en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente».

En la entrevista, los forenses apreciaron fallos de memoria en el expresidente, quien perdió el hilo de la conversación con ellos en varias ocasiones, además de presentar una fatiga «atencional y cognitiva» conforme avanzaba la exploración.

«Los resultados obtenidos muestran alteraciones significativas en diversas áreas cognitivas, especialmente en orientación temporal, denominación, función visuoespacial, inhibición y fluidez verbal. A pesar de la conservación parcial de la memoria incidental, el perfil global sugiere un deterioro cognitivo moderado», añade el informe.

Pujol permanece ingresado en la clínica Sagrada Familia de Barcelona por una neumonía de la que evoluciona favorablemente, por lo que está previsto que pueda recibir el alta el próximo jueves, a tiempo para el juicio que debe sentarle en el banquillo junto a sus siete hijos en la Audiencia Nacional.

La Fiscalía pide una condena de nueve años de cárcel para el ex president, al que acusa de integrar, junto a su esposa Marta Ferrusola, ya fallecida, y sus siete hijos, una trama para enriquecerse con comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones, hasta amasar una fortuna que ocultaron en Andorra durante décadas.