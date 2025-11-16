Jordi Pujol ingresa en el hospital por neumonía días antes de comparecer ante el juez

Jordi Pujol ha ingresado en el hospital por una neumonía días antes de comparecer ante el juez por por asociación ilícita y blanqueamiento de capitales, delitos por los que la Fiscalía solicita para él 9 años de cárcel. El ex presidente de la Generalitat de Cataluña permanece en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona.

La Audiencia Nacional debe ahora valorar el estado de Jordi Pujol para decidir en qué términos se produce su comparecencia.

Pujol, de 95 años, está a las puertas de afrontar el juicio por su fortuna oculta, que arrancará el 24 de noviembre, y justamente esta semana un médico forense examinó al expresidente para enviar un informe a la Audiencia Nacional, que deberá valorar su estado de salud para decidir si puede ser juzgado y acudir presencialmente al juicio.

-NOTICIA EN AMPLIACIÓN-