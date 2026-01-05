Isidre Esteve y Jesús Calleja se rebelan contra la FIA en el Dakar: «No hay seguridad, es un suicidio»

Isidre Esteve y Jesús Calleja han encabezado este lunes una rebelión contra la FIA por el lío con el orden de salida en el Dakar 2026. El admirado piloto, que compite pese a su paraplejia desde 2007, y el mítico presentador, ambos españoles, clamaron contra el organismo con el único fin de velar por la seguridad de los participantes. «Aquí la seguridad no existe» o «era un suicidio», fueron algunas de las protestas de un Esteve muy enfadado tras la etapa 2 del Rally en Arabia Saudí.

La protesta la lideró Esteve junto a Calleja, aunque también participaron los españoles Laia Sanz y Nandu Jubany, y ambos acudieron a protestar ante Jerome Roussel, director de Cross Country de la FIA, por un problema que viene de lejos en el Dakar. Y es que en la categoría de coches el orden de salida se dirime con un primer grupo que componen los pilotos de Ultimate (T1+ y T1 de dos ruedas motrices) con un tiempo que entre en el 110% de la marca del ganador.

Reunión de Isidre Esteve y Jesús Calleja, con la FIA, junto a otros pilotos, para quejarse del despropósito del orden de salida. Calleja: «Llevamos un F1 y es como si nos ponéis F2 y F3 delante» #Dakar pic.twitter.com/1OdXlHKPcl — Fabio Marchi (@FabioMarchiMD) January 5, 2026

Así, se sitúan los 10 primeros de las otras categorías de rallys (Stock, Challenger, SSV y camiones) y después de ellos el resto de pilotos de Ultimate. El problema no está en los de arriba, como pueden ser los Toyota, Ford o Dacia, sino en la clase media, formada, entre otros, por Esteve y Calleja. De ahí sus quejas, pues este ‘bloqueo’ puede generar que un competidor como el catalán que terminó la etapa 1 en vigesimonoveno lugar salga en la segunda el 66º, es decir, por detrás de más de una treintena de coches con menos velocidad.

Éstos, para colmo, parten cada 30 segundos, lo cual convierte la carrera en una ratonera ante tal cantidad de polvo que se levanta. Y esta situación pone claramente en riesgo la seguridad de los coches de menor ritmo, como es el caso de Esteve y Calleja. El catalán no se mordió la lengua: «Tengo que ser correcto al hablar ahora con vosotros, pero hay cosas que no pueden ser y esta es una de ellas».

Isidre y Calleja estallan contra la FIA

«No puedes terminar el vigesimoquinto y salir el 70º porque entonces piensas ‘¿para qué corro?’ Salen delante de nosotros 40 pilotos más lentos. ¿Resultado? Todo el rato en polvo, no veíamos la pista. Es súper peligroso. ¿Seguridad? Ni seguridad ni leches. Aquí la seguridad no existe», clamaba Esteve ante la prensa española en el campamento de Al-Ula tras la segunda etapa.

El remedio de la FIA llegó incluso antes de la rebelión de los españoles y se trataba básicamente de aumentar el margen del 110 al 117% (de la horquilla de tiempo del ganador de la etapa anterior). Así, entrarán aproximadamente 38 pilotos de Ultimate por delante de los 10 primeros del resto de categorías a partir de este martes. Insuficiente para un Calleja muy cabreado con la organización.

«La FIA, siempre la FIA. Hay cosas que no se pueden hacer, como que un coche que acabe el 110 ayer le pongan el 30 y pico hoy. Además, un coche que no tiene las condiciones del mío o del de Isidre que son auténticas bestias que corren y pueden con todo y nos hacen salir detrás de tortugas», clamó. El periodista español terminó la etapa del domingo 41º y arrancó 85º este lunes: «Hemos vivido dentro de una nube de polvo de 400 kilómetros. Esto no es correr el Dakar, es vivir en una oscuridad».