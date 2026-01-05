Dos pinchazos castigan a Sainz en el Dakar y Canet pierde el liderato al caerse por un camello

Sainz fue preso de las piedras en las segunda etapa del Dakar. El español era consciente de que la clave estaba en salir cuanto más atrás mejor, para así aprovecharse de la marca de los primeros coches. No lo consiguió por tiempo y ese fue el principio del fin porque el comienzo de etapa no fue sencillo para él y terminó sufriendo dos pinchazos con los que pierde cinco minutos respecto a Al Attiyah, líder.

Nani Roma también ha tenido un día complicado con los pinchazos. «Ha sido una etapa de las que no nos gustan mucho vivir, con un estrés constante. En el km 20 ya pinchamos una vez, en el 80 otra vez y ahí ya me he quedado sin ruedas. Luego hemos podido cambiarlas en el service, por suerte. Al menos hemos pasado estos días que nos preocupaban mucho con los pinchazos», aseguró. Sainz y Roma han cedido casi doce minutos en y se descuelgan en la general del Dakar.

En motos la historia no fue mejor. Canet perdió el liderato tras caerse por el cruce de un camello primero y tras una maniobra en un río de piedras después. La dificultad del que abre pista. Pese a ello no cedió mucho tiempo y retuvo la segunda posición. «Cuando abres pista, no es fácil ver todas las piedras y he chocado con una. Me he caído una vez y me he golpeado contra un árbol para evitar unos camellos, pero por lo demás, todo bien», explicó Canet.

«La navegación era difícil. Hemos tenido que parar varias veces para encontrar la pista, pero no hemos perdido mucho tiempo y en hemos podido controlar a nuestros rivales. Estoy contento con nuestra navegación y nuestro ritmo. Seguimos en la pugna y, como no hay enlace, vamos a poder ir a descansar directamente en el vivac», añadió un Canet, que está segundo en la general a medio minuto de su compañero Daniel Sanders.