Laia Sanz: «Sainz es una buena inspiración, aunque no creo que mi vida deportiva sea tan longeva»

Laia Sanz (Corbera de Llobregat, 1985) está a pocos días de disputar en 2026 su primer Rally Dakar en coches con un equipo oficial, Ebro, que organiza en su ciudad, Barcelona, un encuentro ante los medios de comunicación, entre los que se encuentra este periódico para una agradable charla con la piloto española.

Laia, ganadora 11 años consecutivos de la categoría femenina de motos, se embarca a la gran aventura sobre cuatro ruedas con la misma ilusión de su primera vez y más si cabe después de que la mala fortuna se cebase con ella en la primera etapa de la pasada edición en Arabia Saudí.

PREGUNTA: ¿Cómo se encuentra? Va a ser su primer Dakar ya por fin con un 4×4 como venía demandando.

RESPUESTA: Pues súper ilusionada, la verdad. Muy contenta. Y más pensando después de cómo ha acabado todo el año pasado todavía hace más ilusión en un proyecto con marca de casa con Ebro. No sé, muy feliz, que haya llegado esta oportunidad con un 4×4 es algo increíble.

P: ¿Fue muy duro superar el palo del año pasado por esa descalificación? ¿Le llevó mucho tiempo?

R: Sí, fue duro, no te voy a engañar. Pasé dos o tres semanas muy malas, pero también creo que a veces las cosas malas suceden por algo. Este golpe me hizo ponerme a trabajar enseguida después del Dakar. Saber transformar un poco esa decepción en motivación. No puedo estar más contenta estando aquí, con esta oportunidad que tenemos ahora.

P: A mí me sorprendió mucho un día que abrí el móvil y vi una publicación en su Instagram del 14 de enero. Hacía muy pocos días de lo que pasó. Le voy a leer el mensaje a ver si lo recuerda: «Nuestro Dakar acabó demasiado pronto, pero puedo asegurar que volveremos mejor y más fuerte por ti, Dakar 2025». ¿Cómo lo afronta? ¿Cuál es su objetivo?

R: Pues sí, así ha sido. Nos pusimos en marcha muy pronto después del Dakar. Ha sido una motivación muy grande. Y el hecho de que haya salido este proyecto lo afronto con mucha ilusión. También es una presión porque es una responsabilidad representar a Ebro en esta nueva aventura, pero con muchas ganas. Tenemos que ser conscientes de que llevamos muy poco, que el proyecto es joven, que el coche hemos tenido poco tiempo para evolucionarlo, pero tenemos muy buena base e ilusión porque es un proyecto a largo plazo y a mí eso también me da una tranquilidad y la posibilidad de estar centrada en correr, competir y entrenar, que al final es lo que más nos gusta.

P: Ha comentado antes que no va a ser menos duro este Dakar que el año pasado, pero no es sencillo superar la dureza que supuso para los pilotos esa maratón 48 horas nada más empezar.

R: Pues no te sabría decir porque el año pasado me volví a casa después del primer día. Hace dos años ya hubo un cambio de rumbo en cuanto a dureza en el Dakar. Subió bastante la dificultad, pero el año pasado por lo que dijeron y lo que se vio todavía subió un punto más. Me espero un Dakar parecido, incluso con más navegación, y el hecho de que no haya Empty Quarter o una etapa de 48 horas tampoco creo que sea más fácil. Tenemos dos maratones. Empezamos ya con un nivel muy alto en etapas con muchísima piedra, así que va a ser duro desde el inicio.

P: ¿Por todo lo que le rodea quizá sea el Dakar que afronta con más ambición y el más especial de toda tu carrera?

R: Bueno, no lo sé. Seguramente. He hecho muchos Dakar, también en moto estar en equipos oficiales fue brutal, pero obviamente en coche seguro que es el más especial porque por fin llega una buena oportunidad estando en un equipo oficial, una marca de casa. Se coge con muchísimas ganas y después de lo que pasó todavía más ganas de llevar el coche al final.

P: ¿Cuando estáis allí en las dunas de Arabia Saudí les llega el calor que se les transmite aquí desde España?

R: Sí, es diferente a Sudamérica que, por ejemplo, sentías mucho el calor de la gente. Había mucho público, el calor te llegaba también. Pero sí que llega el de casa porque ves las redes sociales, no estás totalmente desconectado. Ves a la gente que está muy encima, que está siguiendo el Dakar. Te llegan mensajes de los amigos, la familia. Es chulo ver que en España el Dakar se sigue muchísimo.

P: ¿Qué significa para usted representar España, un país tan ganador? ¿Eso conlleva un peso simbólico?

R: Es muy bonito ser una de las caras visibles en el Dakar. Compartir además con grandes pilotos como Carlos (Sainz), Nani (Roma), Cristina (Gutiérrez) en los coches. Estar ahí es un honor. Hay un nivel espectacular aquí de pilotos, tanto en motos como en coches, también en side by side. Intentaremos dar la talla.

P: ¿Cómo ve a Carlos? Ya dijo el año pasado que para usted era el favorito, ¿le vuelve a ver ganando?

R: Yo creo que Carlos es siempre uno de los favoritos. Sí es verdad que no le fue muy bien el Rally de Marruecos, pero estoy segura de que en el Dakar va a darlo todo y seguro que estará entre los favoritos.

P: ¿Será su último Dakar?

R: No tengo ni idea. Eso preguntárselo a él, pero hace años que parece que vaya a ser el último, pero nunca lo es. Yo creo que tiene entre ceja y ceja intentar ganar con Ford, que sería muy bonito porque sería el único piloto ganador con tantas marcas y estoy segura de que lo tiene mucho en mente.

P: Es un deportista que ha pasado por todas las experiencias habidas y por haber. Lleva muchísimos años en esto. ¿Usted le hubiera apoyado en esa candidatura de la FIA que al final no prosperó?

R: Hombre sí, aquí no sería muy objetiva porque he corrido con él, he estado en su equipo, me ha ayudado mucho en este camino a las cuatro ruedas. Habría que apoyarle en este camino, pero de momento estaremos ahí en el Dakar cerca. Será un honor. Siempre lo es compartir pista con él y siempre me da buenos consejos, le escucho mucho.

P: ¿En qué punto está el deporte de motor? Sobre todo el rally. ¿No podría hacerse más seguido todavía?

R: El Dakar está en uno de sus mejores momentos de la historia, diría. Porque si te paras a ver la de marcas que hay oficiales en un Dakar, no había sido nunca así en coches. Es brutal el nivel que hay de pilotos, de coches, de marcas, es increíble. Eso significa que está en un muy buen momento. En enero mucha gente sigue el Dakar y está en muy buena forma.

P: Le veo la gorra (con el logo de Red Bull) y me acuerdo de Max Verstappen. ¿Su espíritu de lucha y de remontada supone una inspiración para usted?

R: Seguro. Es la garra que tiene, ver las ganas que tiene. Muchos pilotos en su lugar habrían tirado la toalla hace mucho y el hecho de que tuviese opciones hasta el final es brutal. Y sí, es inspirador, seguro, porque en un Dakar, por ejemplo, que también es una carrera larga, puede empezar muy mal y acabar muy bien. O al revés. Así que no hay que confiarse, hay que currárselo hasta el último día porque todo es carrera, como le pasó a él luchando hasta el final.

P: ¿Y algún otro piloto, hombre o mujer, que le inspire desde incluso pequeña?

R: Michèle Mouton. En el mundo de los rallys lo que llegó a hacer me parece increíble. En una época donde los coches no había ni controles de tracción ni nada del estilo. Los resultados que consiguió en una época en la que no había mujeres en este mundo para mí es muy inspirador.

P: No sé si ha notado el crecimiento del deporte de motor aquí en España, que está siendo exponencial. Quería preguntarle por el Gran Premio de Madrid que tenemos la vuelta de la esquina. Si se lo permite la agenda igual incluso puede estar ahí.

R: Sí. No sé cómo tendremos la agenda. Soy una amante de la Fórmula 1, de MotoGP siempre que puedo he estado en Montmeló, Valencia, así que si hay la oportunidad también me gustaría estar.

P: ¿Hasta cuándo se ve corriendo en el rally?

R: Carlos es una buena inspiración, aunque no creo que mi vida deportiva sea tan longeva, pero me queda mucho en el mundo de los coches. En el Dakar soy muy joven todavía, me queda mucha cuerda.

P: De enero de 2025 hasta enero de 2026 hay muchos meses para pensar y plantearse retos. No sé si le pasó alguno diferente por la cabeza.

R: Este año he hecho rallys. Es un mundo nuevo que he descubierto, era una gran seguidora, pero he tenido la oportunidad de correr el campeonato de España. Me he divertido mucho. El año que viene espero poder hacer alguna cosita. Ahora centrarme en este proyecto que me parece muy chulo, muy bonito y en un futuro muy lejano, para acabar mi carrera en el Dakar, siempre digo que me gustaría también probar un año en camiones.

P: Cerramos con un test un poquito más rápido y personal: si ganase el Dakar, ¿cómo y dónde lo celebraría?

R: No creo que eso pase, pero para mí no ganar pero conseguir un gran resultado, que sería como una victoria, lo celebraría con toda la gente que me ayuda que hace posible esto desde mis inicios hasta ahora.

P: Estar fuera de casa en fin de año es…

R: Es lo normal ya. Para mí es rutina y cada Dakar nos lo perdemos.

P: El piloto de F1 que se traería al Dakar

R: Carlos hijo porque tendría buen profesor con su padre.

P: Defínase en una palabra.

R: Perseverante.

P: ¿A qué se habría dedicado si no fuese piloto?

R: Probablemente sería deportista. Me gustaba mucho el baloncesto en la escuela y quería estudiar medicina.

P: ¿Por qué debe continuar Montmeló en la F1?

R: Porque es el GP de casa y ha sido siempre brutal. Sería una pena perderlo, sinceramente.

P: Un sueño por cumplir el año que viene que no tenga nada que ver con el Dakar ni con el deporte.

R: Que sea un año menos movidito que este.