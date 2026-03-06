Fernando Alonso incendia Honda: «Estamos en el punto casi cero de salida»

Fernando Alonso acabó vigésimo en los segundos libres del Gran Premio de Australia, casi a cinco segundos de Oscar Piastri y con una guerra entre Aston Martin y Honda buscando soluciones rápidas para que el AMR26 no sea un completo desastre esta temporada. Melbourne está confirmando los peores presagios después de que ni él ni Lance Stroll pudieran rodar apenas vueltas. Una situación límite en la que el español no dudó en señalar la culpabilidad de la marca japonesa.

La mañana comenzó mal en Albert Park cuando Aston Martin no pudo rodar en la primera sesión por la sospecha de Honda del famoso problema con la unidad de potencia. Una avería que le obligó a tener que esperar casi 15 minutos para salir a pista y dar dos vueltas sin tiempo para debutar en el Mundial. Solo pudo dar 18 vueltas (16 Stroll) con un tiempo de 1:24.662, cinco de McLaren: «Ha sido un día difícil. El problema de Honda en la FP1 no nos permitió rodar, y también hubo problemas de Honda en la FP2 que nos limitaron un poco el programa, así que no hemos dado las vueltas que queríamos. Seguimos en un punto casi cero de salida», explicó Alonso.

El asturiano también resaltó la necesidad de rodar con más continuidad para poder sacar conclusiones: «Intentaremos, en la FP3 de mañana, dar más vueltas y seguir aprendiendo. Hasta que no lo consigamos de forma consecutiva, tampoco podemos mejorar el coche. El motor sabemos que tiene una limitación grande y el coche, al no poder rodar, también tiene una limitación grande. A ver si poco a poco lo ponemos a punto», apuntó en DAZN.

Más tarde, en el canal oficial de F1, Fernando Alonso afirmó que están en condiciones de rendir si cuentan con las piezas necesarias: «Estamos bien para hacerlo, es más una pregunta para Honda si tienen stock», añadió. Aun así, el español es optimista a largo plazo: «Somos mucho menos negativos que la prensa y la gente de alrededor. Es bueno contar la historia cuando alguien lo está haciendo bien o mal, y cuando las cosas no están bien, tratas de exagerar. Sabemos dónde estamos. Como dije ayer, tenemos un gran reto frente a nosotros, pero todos en el equipo aceptan ese reto y tratamos de hacer todo lo que podemos para salir de la situación. Esto es la Fórmula 1», concluyó.